Analizan enviar Hospital Móvil de Guanajuato para ayudar a damnificados de Acapulco: SSG

León, Gto.- El secretario de Salud de Guanajuato, Daniel Díaz Martínez, dijo que hay una posibilidad para que el Hospital Móvil sea enviado a la zona de huracán en Acapulco, Guerrero para atender a los damnificados.

Comentó que si bien la iniciativa ya está sobre la mesa, falta cuadrar bien todos los aspectos, ya que se ocupa de energía eléctrica para que el hospital pueda funcionar, de lo contrario no tendría sentido mandarlo.

“Es posible que incluso podamos enviar el Hospital Móvil, entonces estamos en espera, no podemos enviarlo solamente así porque se necesita tener energía eléctrica y servicios, de otra manera no más estorbaríamos, pero ya está en la mesa y si es necesario lo haremos, sin embargo, nuestra gente ya está allá y yo creo que en estos días también sale otro vehículo con víveres para ellos porque allá no hay donde”, dijo.

Tiene 40 camas y un quirófano

El funcionario estatal aseguró que será durante los próximos días cuando se defina si se manda o no el hospital que está conformado de 40 camas, áreas de urgencias y un quirófano.

“Son 40 camas más áreas de urgencia y un quirófano, estamos analizando cuánta gente enviaríamos porque no podemos enviarlos a la aventura, sí necesitamos que haya coordinación porque ahora lo que está sucediendo es que todas las entidades federativas están enviando ayuda, pero si no hay coordinación mucho ayuda el que no estorba a veces”, agregó.





Ya mandaron a 22 médicos de Guanajuato

Referente a los 22 médicos especialistas que se enviaron desde hace una semana de Guanajuato a Acapulco, Díaz Martínez comentó que están batallando para conseguir gasolina, agua y viáticos, pero se están ayudando del Hospital Militar de la región y pronto se les enviará un auto con víveres para ellos para que puedan seguir brindado el servicio.

“Los 22 compañeros nuestros que están allá desde el viernes encontraron muchas dificultades porque no había donde recargar gasolina, aunque llevaban viáticos no había cajeros, no hay dónde comprar víveres, se está escaseando el agua”, añadió.