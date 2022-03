Analiza Salamanca suficiencia presupuestal para cambio de luminarias.

El presidente municipal César Prieto, informó que para mejorar el servicio de la red de alumbrado público, contribuir a la seguridad e imagen urbana de Salamanca se requieren alrededor de cuatro mil luminarias, por lo que el Ayuntamiento realizará la adecuación presupuestal correspondiente para poder adquirirlas mediante licitación pública.

“Ahorita ya no tenemos stock de luminarias, desafortunadamente las que se tenían muy rápidamente dejaron de servir, estamos ya con Ayuntamiento para poder obtener un recurso para comprar luminarias, se ha hecho ya el estudio de mercado, vamos hacer una licitación pública nacional para determinar los mejores precios y condiciones para el municipio, que sean luminarias verdaderamente de calidad y no cosas que no sirvan”, manifestó el edil.

La red de alumbrado público cuenta con 22 mil lámparas.

En este sentido el mandatario salmantino puntualizó que en coordinación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), se realizó un diagnóstico sobre el déficit de luminarias, mediante el cual se determinó la falta de cuatro mil 700 lámparas de las más de 22 mil que componen la red de alumbrado público en Salamanca, “este estudio nos permitió conocer que tipo de luminaria hay en cada zona, incluso georreferenciadas, pero en particular son cuatro mil 700 las que se ocuparían para tener luminarias en todas las colonias y comunidades, porque es el principal reclamo de que no se sienten cómodos con la intensidad de luz que emiten las actuales”.

En cuanto a la auditoría al proceso de adjudicación directa de 22 mil luminarias que realizó la pasada Administración, el Alcalde refirió se tienen en resguardo algunas de las lámparas que presentaron fallas y las mismas ya no son cubiertas por la garantía que se entregó de dos años, cuya vigencia ha expirado, no obstante ante el proceso de auditoría vigente las unidades se encuentran resguardadas para efecto de mostrar que estas no cumplen con las especificaciones que deben cumplir de la Secretaría de Energía.

Analiza Salamanca suficiencia presupuestal para cambio de luminarias.

“Las lámparas se siguen conservando para que no se pierda lo de la auditoría, es una lámpara que no sirvió son tantas horas las que funcionó y en ningún lado una buena garantía la dan de dos años una buena garantía es de cinco o hasta 12 años”.

Respecto al cambio de luminarias en el período 2018-2021, César Prieto señaló que el proceso de adjudicación se brincó la licitación aluciendo a un problema de seguridad pública a una empresa fantasma.

A través de una licitación pública se determinará a la empresa proveedora.