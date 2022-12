Analiza comunidad indígenas perfiles para diputaciones locales

Mauricio Mata Soria, gobernador de los Pueblos Indígenas de Guanajuato, dijo que el año que entra realizarán una consulta en pueblos y comunidades indígenas, para elegir a los mejores perfiles para candidaturas a diputaciones locales, pues buscan garantizar tener representación en el Congreso del Estado la próxima legislatura.





Han carecido de representantes.







En entrevista con Organización Editorial Mexicana, destacó que están a la espera de que el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato (IEEG) comience con los trabajos de lo que serán las próximas contiendas electorales y refirió que el objetivo es no sólo tener algún candidato de los Pueblos Indígenas, sino que llegue al Congreso del Estado y legisle en favor de las comunidades indígenas.



Refirió que en ocasiones anteriores han tenido candidatos a diputados en las anteriores contiendas, sin embargo, no han podido llegar al Congreso del Estado y ahora buscan que se garantice tener un representante.





Pocas leyes en beneficio de pueblos indígenas.





"Se va a hacer la consulta a los pueblos y a las comunidades indígenas para colocar diputados en el Congreso y estamos esperando a que el IEEG empiece a operar creo que, me imagino que debe ser a partir del año que entra, pero nosotros tenemos en la consulta que nos hizo a nosotros que se hiciera por usos y costumbres pero que ya se incluya porque dicen que se va a consultar para ver como meter un candidato".

Mauricio Mata Soria pidió a las autoridades electorales que se generen las condiciones para que comunidades y pueblos indígenas puedan tener representatividad, ya que dijo han estado en el olvido y ha habido pocas iniciativas en favor de las comunidades indígenas.









Dijo que de recibir el apoyo de comunidades y pueblos indígenas no se descarta para ser candidato y llegar al poder en busca de lograr beneficios en favor de toda comunidad de indígenas.



"Queremos que nos garanticen que quede un diputado en el Congreso, no sólo que quede en candidaturas ya que eso no es garantía de que se incluya, nuestro interés es tener un diputado indígena para que empiece a hacer algo por los pueblos y comunidades indígenas".