Ampliarán Cereso Mil de Valle de Santiago

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, anunció que el Cereso Mil, de Valle de Santiago, sería una de las cárceles que estarían ampliando su infraestructura, para con ello incrementar la capacidad de ingresar a más personas detenidas, vinculadas a proceso o sentenciadas, dado que la capacidad de ésta y otras cárceles ha sido rebasada.

El gobernador dijo que ampliarán espacios en Ceresos.

Por ello, el gobernador de Guanajuato dijo en entrevista durante su visita a Irapuato que el traslado de reos de cárceles del estado hacia penales federales continuará y explicó que los presos que han sido enviados a estos lugares fue porque o son de alta peligrosidad o bien porque eran personas que estaban en cárceles estatales, cumpliendo condenas por la comisión de un delito federal.



Dijo que el traslado de reos a otros centros penitenciarios no es decisión del Gobierno Estatal, ya que son los jueces quienes autorizan que sean llevados a otros centros y manifestó que regresar a los reos a los penales guanajuatenses no depende de las autoridades estatales.



“Es un tema que son autorizaciones de los jueces y los están cambiando; si son personas que cometieron delitos del fuero federal, tienen que estar en cárceles federales y yo no decido a dónde los mandan, hay otros delincuentes de alta peligrosidad que también tienen que estar en cárceles federales, por la peligrosidad, y también los están moviendo”.



Manifestó que en la entidad han sido trasladados 350 internos a otros centros penitenciarios, debido a la sobrepoblación que hay en los Centros de Reinserción Social de la entidad y dijo que continuarán, ya que es necesario para disminuir el índice de reos.



Dijo que la sobrepoblación siempre generará riesgos en los centros penitenciarios y explicó que por ello las autoridades continúan llevando a cabo traslados de reos a otras cárceles del país y garantizar la seguridad en los Ceresos de Guanajuato.

Local Se manifiestan familiares de presos por traslados a penales federales

No obstante, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo destacó que, pese a que hay saturación de panes en el estado, durante cinco años seguidos Guanajuato ocupo la primera posición del ranking de Derechos Humanos de cárceles más seguras del país; sin embargo, dijo que debido a la sobrepoblación de reos en los centros penitenciarios ya no pudo seguir ocupando el primer lugar.



Por ello, anunció que llevarán a cabo la ampliación de espacios en Ceresos de la entidad y la construcción de más dormitorios y dio a conocer que los penales que podrían ser ampliados son el de Valle de Santiago, León, San Miguel de Allende y Guanajuato capital.



“Hay un ranking de derechos humanos, cinco años seguidos somos el número uno, lamentablemente hoy por la sobrepoblación ya no podemos tener ese primer lugar, pero siempre somos de las cárceles más seguras del país, van a continuar los traslados, pero sobre todo también buscaremos ampliar las prisiones, van más de 350 internos trasladados”.