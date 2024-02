Amenazas contra buscadoras continúan; claman apoyo de autoridades

Buscadoras del colectivo Hasta Encontrarte realizaron un pronunciamiento en exigencia a las autoridades estatales y federales por protección esto tras varias amenazas que han recibido durante las últimas semanas.





Más de 60 organizaciones y más de 100 personas se unieron en solidaridad a las palabras que mujeres buscadoras extendieron y llamaron tanto a Andrés Manuel López Obrador, presidente de la república, y a Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, gobernador de Guanajuato, para atender el tema y evitar cualquier acto de violencia que puedan sufrir las integrantes del colectivo Hasta Encontrarte.

Señalaron que los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas surgieron ante una guerra que la población sufre y las personas que los integran que son principalmente mujeres, solo luchan cada día haciendo búsquedas, marchas y actos de memoria para localizarlos generando propuestas de paz justicia y verdad.

Añadieron que esto puede resultar incómodo y peligroso para quienes lucran con la guerra por lo que en todo el país han terminado algunas de ellas siendo víctimas de calumnias, amenazas o hasta asesinatos o desapariciones.

"Hoy la importante labor que realiza el colectivo Hasta Encontrarte, de Irapuato Guanajuato, está en riesgo, en días recientes han sufrido amenazas y actos intimidatorios.

Hay que recordar que Guanajuato es uno de los estados más violentos del país, tan solo en 2023 fueron desaparecidas según las cifras oficiales, más de tres mil personas, hace unos días Lorenza Cano, buscadora de Salamanca fue secuestrada, las autoridades liberaron a uno de sus captores, mientras ella sigue desaparecida

Exigieron a las autoridades estatales y federales a tomar medidas urgentes de protección para las integrantes del colectivo Hasta Encontrarte.

“ME SIENTO PEOR QUE PRESA”

Karla Martínez es integrante del colectivo Hasta Encontrarte y fundadora de la Brigada de Búsqueda independiente, ella busca a su hermano desde hace casi cuatro años, él desapareció el 18 de febrero de 2020, de su dolor por perder a su familiar y el de muchas otras mujeres nacieron colectivos de búsqueda que en múltiples ocasiones han reiterado, no buscan problemas ni andan haciendo investigaciones, solo quieren encontrar a sus familiares y si están muertos darles una sepultura adecuada.

Karla es una hermana que quiere seguir buscando a su hermano desaparecido, ella no quiere ser asesinada por buscar la paz para su alma.

“Quiero cumplirle la promesa a mi hermano de que iba a buscarlo hasta encontrarlo, todos los días, ahorita me están atando de manos”.

Señaló que con las amenazas que ha recibido se siente peor que presa, y aunque se han pronunciado, aunque la organización Amnistía Internacional ha emitido comunicados a las autoridades correspondientes, no han recibido ninguna respuesta.

“Las autoridades no puedo yo decir que tienen la culpa, en todo caso tienen la culpa porque no salieron nunca a buscar a mi hermano, porque lo tuve que hacer yo y ahora por hacerlo me quieren asesinar, pero si no encontraron a mi hermano por lo menos que me cuiden a mi”.

Este es el sufrimiento de varias mujeres que hoy se encuentran con la labor de búsqueda detenida, en espera de que las autoridades puedan otorgarles seguridad tanto en su labor de búsqueda como en sus vidas cotidianas que por la misma misión que se han impuesto ahora están en peligro.