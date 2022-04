Ambientalistas pendientes de lo que pase con la minera ubicada en el Área Natural Protegida

La Asociación Civil del Área Natural Protegida Cuenca Alta del Rio Temascatío informó que siguen pendientes de lo que está pasando con el tema de la minera canadiense instalada entre las comunidades de Potrerillos y Joya de Cortés, pues no aprobarán que una vez que termine el permiso para la exploración se pase a la etapa de la explotación, por el impacto ambiental negativo que implica.

En este sentido, Lázaro Uc Mas integrante de la Asociación Civil, señaló que una vez que la minera que trabaja en la zona termine con la etapa de de exploración se deberá retirar de la zona, por lo que piden a las autoridades ya no se les otorgue otro permiso más, pues la asociación esta pendiente y consciente del impacto ambiental negativo que la actividad conlleva.

“Parece algo sencillo pero hay dos maneras en la que nos han impactado; la primera es que hace como seis o siete años detectamos el incremento en el nivel de un mineral en el agua, ´no recuerdo el nombre´ entonces el agua estaba contaminada y es agua que se consume y afecta tanto a personas como a animales(…) y cómo la minera se fue un tiempo, el nivel regreso a la normalidad, entonces la coincidencia de que cuando están, el nivel sube y cuándo se van baja, nos hace pensar que tiene que ver con los trabajos que están haciendo en la exploración de la mina”, dijo.

Detalló que otra de las repercusiones que esta actividad ha tenido en la zona, corresponde a los caminos que abrieron y que han facilitado el ingreso y traslado de los taladores que matan arboles para luego comercializarlos como leña.

Además el ambientalista indicó, que los compromisos que tuvieron las personas de la minera con los propietarios de los terrenos intervenidos para darles un pago por el permiso para ocupar sus terrenos , no se están cumpliendo, “están pagando rentas en dinero pero también se comprometieron con pagos en especie, es decir con despensas, semillas y forraje para animales y hasta donde sabemos eso no lo están cumpliendo; de hecho algunos propietarios ya les cerraron el camino a la mina y no los están dejando pasar porque no cumplieron con lo establecido” explicó.

Cabe señalar que luego del acercamiento con Semarnat a principios de año, la Dirección de Medio Ambiente informó que la minera cuenta con permiso de exploración de seis hectáreas y el permiso de exploración es por cinco años; tiempo que no es tiempo calendario, sino tiempo de trabajo, por lo que esos cinco años pueden ser siete o 10 años por qué el tiempo se va sumando con horas de trabajo.