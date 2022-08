Alzan la voz por sus desaparecidos

Una marcha pacífica para conmemorar el Día Internacional de la Desaparición Forzada, fue el mensaje más representativo del Colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos Guanajuato, para dar representatividad a las 55 personas sin localizar que registra este colectivo, que además adoptó consignas como “Las personas desaparecidas nos faltan a todos” o “Hasta que la dignidad se haga justicia”, para visibilizar la causa.

Alrededor de 40 familias participaron en la marca pacífica organizada por el colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos que arrancó desde las afueras del estadio Sección 24, punto de reunión para las madres buscadoras y que culminó en el jardín principal de Salamanca con una misa sus seres queridos.

Recuerdan a sus desparecidos.

Al respecto, Alma Lilia Tapia Rodríguez dijo que en el país el 30 de agosto, más que una fecha para festejar, representa una oportunidad para alzar la voz en honor de los más de 100 mil personas desaparecidas que existen en todo el país.

Dijo que a lo largo de casi dos años de actividad, el colectivo ha dado con el paradero de 14 personas con vida y 11 sin vida, así como 56 hombres y ocho mujeres sin localizar, destacó que el tema de la desaparición forzada continúa lacerando a Guanajuato y, por supuesto, a Salamanca, pues durante el mes de agosto han desaparecido siete personas, de las cuales solamente dos familias se integraron al colectivo.

“Esta es la segunda ocasión en la que se lleva a cabo esta marcha, sin embargo, la diferencia con la de hace un año es precisamente que la población salmantina, se ha vuelto más consciente y empática respecto al tema de la desaparición forzada, que hasta hace casi dos años era una situación que ni siquiera se conversaba”, explicó.

A través de las marchas y las diversas actividades que han realizado desde hace un año, se ha logrado visibilizar la causa de los colectivos, cuya única finalidad es dar con el paradero de sus familiares desaparecidos para darles una cristiana sepultura en caso de que aparezcan sin vida o en caso contrario, brindarles la protección que necesitan.

Gracias a los colectivos, las voces de miles de buscadoras y buscadores mexicanas han comenzado hacer eco en las instancias gubernamentales, al grado de crearse áreas específicas para brindar atención a las familias de las víctimas y ha generado que las fiscalías, pongan especial atención en casos como María Salud Reyes Lagunas, originaria del municipio de Jaral del Progreso, que desde hace un año busca a su hermano desaparecido, Armando Reyes Lagunas y que al igual que muchas familias del estado nunca recibieron respuesta alguna del Ministerio Público hasta que se unió a Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos.

Siete personas desparecieron en el mes de agosto en Salamanca.

“Él salió de su casa a las dos de la tarde, el 30 de marzo de 2021, a ver a sus hijos y desde ahí ya no supimos nada de él, no buscamos durante los primeros días con amigos y familiares y no tuvimos respuesta alguna, debido a los lentos procesos en el ministerio público es como decidimos unión usa colectivo... Para nosotros unidos no saben colectivo significó muchas respuestas, para empezar, se comenzó a compartir la cara de mi hermano con otros colectivos, raíz de la integración hay se colectivo hemos sido escuchados"

El tema de la desaparición forzada cada vez tiene más fuerza en el estado de Guanajuato, por ello son más las familias que se animan a alzar la voz para localizar a sus seres queridos e incluso han creado brigadas de búsqueda para realizar pesquisas en campo, ya que cualquier pista, los puede llevar hacia las personas que más quieren.