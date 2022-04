Alto el precio de pechuga de pollo

Luego de la temporada de cuaresma los productos marítimos han registrado un decremento en sus precios, no ha así el del pollo y sus derivados al ofertarse entre 100 y 120 pesos el kilo, sin embargo los vendedores de este producto temen que sus ventas en vez de mejorar esta época empeoren.

Los comerciantes que ofrecen pollo indican que son fechas buenas para ellos, además indicaron sin embargo indicaron que la subida del precio afectar sus ventas, pues el kilo de muslo y contramuslo esta en 45, kilo de pollo surtido en 65, mientas que la pechuga 100 y 120 pesos.

Leticia Ruiz comerciante de pollo índico que el precio de este producto ha subido considerablemente, afectando no solo la economía de las familias salmantinas sino de los mismos comerciantes, pues aun que quieran manejar otros precios más accesibles no lo pueden hacer ya que no sacarían ganancia.

Kilo de muslo y contramuslo en 45 surtido en 65, mientas que la pechuga 120 pesos.

La comerciante de esta carne blanca comento que “se nos hizo mucho el aumento y en tan pocos días entonces pues ahorita estamos esperando ya que baje, pues los mismo probadores nos ha comentado que el precio alto ya se ha estancado solo falta espera a que este comience a bajar” dijo Leticia Ruiz.

La vendedora también comentó que “la variabilidad del precio del pollo se debe a todo lo que ha estado pasando; una es lo de la pandemia que hizo que muchas cosas subieran, otra, la sequía que provoco que el alimento para las aves incrementara, además de otros factores que han influido”.