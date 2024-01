Cierra Alma Alcaraz precampaña para gubernatura; “es tiempo de la alternancia”, asegura

Irapuato, Gto.- Alma Alcaraz, precandidata a la gubernatura de Guanajuato por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), realizó su evento de cierre de campaña ante más de tres mil personas militantes morenistas en la ciudad de Irapuato, quienes le refrendaron su apoyo.

En la plaza comunitaria de San Juan de Retana, con la presencia de militantes y dirigentes del partido, realizaron un evento en el que cuestionaron las actuales estrategias de estatales, entre ellas la seguridad, el trato del problema con las adicciones, la corrupción entre otros.

Alma Alcaraz manifestó que se encuentran analizando las necesidades del pueblo, para que en el momento que inicien las campañas pueda trabajar de cerca con las personas, de la mano de especialistas para atender cada problemática social y económica con los principios que tiene la Cuarta Transformación y han sido dados a conocer estos últimos años por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Vamos a abrir una serie de diálogos con distintos sectores de la sociedad, con personas especialistas que tratarán distintos temas, el agua, las mujeres, adultos mayores, niñas, niños y adolescentes, el campo, la ciencia y la tecnología, cultura y arte, de tal manera que se podrá tener muchas respuestas a las inquietudes y analizar la problemática y ver qué podemos hacer rumbo al proceso de la elección abierta”.

“PRIMERO LOS POBRES”

La precandidata de Morena abordó el tema de la economía en el estado, la cual señaló que pese a ser la quinta potencia en la materia en el país, consideran solo es para unos cuantos, pues la clase trabajadora cuenta en el estado con el salario más bajo en promedio comparado con otros estados.

Dijo que en el proyecto económico sueña con poder apostar a la inversión pública y privada, pero con mejores pagos para todas y todos y poder terminar con la pobreza de la parte de la población que no les alcanza para subsistir.

“A pesar de que Guanajuato se sitúa como quinta potencia económica, no ha sido para beneficio de la mayoría de los guanajuatenses, la tercera parte no les alcanza para tener servicios básicos y lo indispensable, estos lugares macroeconómicos solo han beneficiado a unos cuantos, pero no a todos, necesitamos convertir a Guanajuato en la potencia del bienestar”.

URGEN CAMBIOS EN SEGURIDAD

Otro de los puntos que la precandidata puso en la mesa ante los simpatizantes de su partido fue el de la seguridad. Señaló que faltan elementos en la policía estatal, además se requiere brindar facultad investigativa a los elementos.

“Hacen más cosas 100 policías de investigación que mil sin esa facultad, hace falta una verdadera fiscalía especializada, también que se hagan cargo y responsable de las personas que tienen problema con las adicciones, tenemos el primer lugar en consumo de drogas, ya tenemos un problema público, hay que trabajar y quitar de la garra de las drogas a los jóvenes y darles una nueva esperanza”.

Además, en entrevista comentó que el llamado Plan C del presidente de la República tiene que ver con la procuración de justicia, pues es un círculo que tiene que ver con la persecución del delito y que no se debe dejar ir.

“En el momento en que el Plan C del presidente se logre, que es muy evidente que se va a lograr, se viene el cambio en el tema de los jueces, es algo que ha estado pugnando el presidente”.

En temas de seguridad hizo énfasis en atacar las adicciones y brindar de todo el apoyo a centros de rehabilitación, que al menos en Guanajuato existen muchos que son de personas de escasos recursos que además de tener su oficio, hacen espacio para ayudar a jóvenes que tienen adicciones, a estos se les debería brindar todo el apoyo y acceso a salud.

“Ellos cargan con el problema en el estado, la mayor parte de centros vienen de personas que son de escasos recursos y hacen un esfuerzo y no me parece correcto que no les ayuden ni asuman el problema de salud pública”.

“DEL ESTADO NO QUEREMOS NADA”

Alma Alcaraz señaló que, durante estos procesos de campaña previos a las elecciones, no solicitarán seguridad al estado, detalló que es un tema para el que ni siquiera los han convocado.

“Al estado nunca le pediríamos protección, del estado no queremos nada, no nos han convocado para hablar esto”.

Detalló que en caso de necesitar algún tipo de protección valorarán la viabilidad solicitarla directamente a la federación.

CANDIDATOS DEBEN TENER UN MODO HONESTO DE VIVIR

Aclaró que el partido que representa es quien define los requisitos de los candidatos, sin embargo, ninguno de los partidos de la coalición se arriesgaría a colocar en ese puesto a gente que no tenga un modo honesto de vivir.

“Ninguno de los partidos pretenden correr un riesgo en este sentido de poner de candidato a alguien que no deban poner, hay un filtro que deben poner los partidos, es importante que no haya personas relacionadas con el crimen organizado ni violadores, ni rateros, pero sobre todo que tengan un modo honesto de vivir”.

Sobre todo lo expuesto durante su cierre de precampaña, añadió que está lista para debatir en los distintos temas que surjan, todo en el marco de la ley y frente a la ciudadanía.