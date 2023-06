Histórico Torneo Clausura 2023 para futbolistas salmantinos

Salamanca; Gto. Inolvidable resultó el Torneo Clausura 2023 del futbol profesional para los jugadores salmantinos Isaac Abraham Vázquez Guerra “Chabelo”, Raúl Antonio Vidal Moreno, Roberto Carlos Alvarado Hernández “El Piojo” y Alice Fernanda Soto Gallegos al ser referentes de sus respectivos equipos e incluso todos ellos marcaron gol en final por el campeonato.

Abraham Vázquez con su gol en final de vuelta entregó al Club Tampico Madero el campeonato Clausura 2023 de la Liga Premier de Serie A. / Gráfica: Cortesía | @Abraham Vázquez

Abraham Vázquez dio campeonato y ascenso deportivo a Tampico Madero

En su primer torneo con el Club Tampico Madero, el futbolista salmantino en la Liga Premier Serie A del futbol mexicano con su gol registrado en final de vuelta entregó el campeonato del Torneo Clausura 2023 y con ello medio boleto para jugar por el ascenso a Liga de Expansión o Desarrollo.

Abraham “Chabelo” Vázquez, tuvo un torneo Clausura 2023 de ensueño con la Jaiba Brava, escuadra con la cual en la final de vuelta marcó un gol en tiempo reglamentario y en tanda de penaltis anota el tiro decisivo.

De esta manera Abraham “Chabelo” Vázquez obtuvo su tercer campeonato como futbolista profesional, anteriormente campeón en la extinta Liga Nuevos Talentos con Real Zamora, además de conseguir con este equipo su primer ascenso a Liga Premier Serie “A”, además campeón de la Liga Premier Serie A sin derecho al ascenso con el Club América.

A lo largo del Torneo Clausura 2023, el jaibo salmantino, marcó cuatro goles en fase regular y uno más en la final de vuelta, además de hacer efectivo el penalti con el cual se alcanzó de gloria.

Además de consagrarse campeón del certamen ante Inter Playa del Carmen conquistó la serie denominada campeón de campeones ante Universidad Autónoma de Zacatecas, campeón del Apertura 2022.

Actualmente se encuentra a la espera de conocer el destino final que tendrá el Club Tampico, luego de dar a conocer la Federación Mexicana de Futbol (FMF) que el equipo de la Jaiba no cuenta con la Licencia Plus para jugar en Liga de Expansión o Desarrollo.

Raúl Vidal dio campeonato y ascenso directo a Municipal de Liberia

En lo que ha sido su segundo torneo con el Club Municipal de Liberia de la Liga de Ascenso de Costa Rica, el futbolista salmantino, Raúl Antonio Vidal Moreno, con su gol registrado en la final de vuelta entregó a su equipo el campeonato del Torneo Clausura 2023, así como el bicampeonato, y con ello el boleto directo a Primera División.

Raúl Vidal con su gol en final de vuelta entregó al Club Municipal de Liberia el campeonato del Clausura 2023 y ascenso directo a Primera División de Costa Rica

Dentro del futbol profesional de Costa Rica, Raúl Vidal, se ha llenado de honores al grado de conseguir tres campeonatos de liga consecutivos y dos ascensos directos, este último con el equipo que le llevó inicialmente al extranjero.

El primer ascenso directo a Primera División y campeonato obtenido en Costa Rica por Raúl Vidal lo registró con Puntarenas FC, sin embargo, decide quedarse en Liga de Ascenso de aquel país ante propuesta presentada por su ex equipo Municipal de Liberia.

Durante su participación con Municipal de Liberia en Liga de Ascenso, el jugador salmantino marcó un total de 20 goles, doce dentro del Torneo Apertura 2022 y ocho en Torneo Clausura 2023, incluyendo el gol del campeonato y ascenso.

De esta manera Raúl Vidal conquistó su tercer título de liga y ganó su segundo ascenso directo a Primera División, ahora buscará mostrar su talento en la máxima categoría de aquel país.

Así también, dentro de la Liga de Ascenso de Costa Rica alcanzó el título de goleo del Torneo Apertura 2021 con Municipal Garabito.

A lo largo de su trayectoria deportiva como futbolista profesional, Raúl Vidal, ha cosechado seis títulos de campeón, entre los cuales se encuentra campeón de Copa en Torneo Apertura 2012 con Cruz Azul; campeón Torneo Apertura 2013 Liga Premier de Segunda División con Cruz Azul Hidalgo; campeón en Liguilla sin Derecho al Ascenso del Torneo Clausura 2018 de la Liga Premier Serie “A” con Necaxa; campeón de Liga y Ascenso en Torneo Clausura 2022 con Puntarenas FC de Costa Rica; campeón de liga en Torneo Apertura 2022 con Municipal de Liberia de Costa Rica; campeón de liga y ascenso en Torneo Clausura 2023 con Municipal de Liberia de Costa Rica. Así también subcampeón Sub 17 con Cruz Azul dentro de la Copa Independencia.

Roberto Alvarado se gana cariño y respeto de la afición rojiblanca

Mientras tanto en Primera División del Futbol Mexicano, Roberto Carlos Alvarado Hernández “El Piojo”, a pesar de haber perdido la final del Torneo Clausura 2023 con el Club Deportivo Guadalajara se ha ganado, el afecto y respeto de la afición rojiblanca.

Roberto “Piojo” Alvarado ilusionó a los rojiblancos con su gol en final de vuelta de Primera División. / Gráfica: Cortesía | Club Chivas

A lo largo del torneo Clausura 2023 el futbolista salmantino fue uno de los jugadores titulares con mayor participación, despuntando en la liguilla con un par de asistencias dadas en semifinal ante el América, así como el gol y asistencia dada en la final de vuelta ante Tigres.

Durante el certamen que recientemente terminó, Roberto “Piojo” Alvarado, marcó dos goles con el equipo rojiblanco, para un total de siete desde que llegó al Club Deportivo Guadalajara (tres en Clausura 2022, dos en Apertura 2022 y dos en Clausura 2023).

El futbolista salmantino, se ha caracterizado por llegar constantemente a finales con los equipos donde ha estado; ha disputado doce finales, ha ganado nueve y perdido tres.

Además, se ha convertido en el primer jugador de la localidad en marcar un gol dentro una final de Primera División Profesional.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Roberto “Piojo” Alvarado, ha sido subcampeón de Liga Clausura 2023 (Chivas), campeón de Liga Clausura 2021 (Cruz Azul), Campeón Preolímpico 2021 (Selección Nacional Mexicana Sub – 23), Campeón Copa por México 2020 (Cruz Azul), Campeón Leagues Cup 2019 (Cruz Azul), Campeón Súper Copa MX 2019 (Cruz Azul), Campeón Copa Oro 2019 (Selección Nacional Mexicana Mayor), subcampeón de liga en Apertura 20218 (Cruz Azul), Subcampeón Torneo Toulon 2018 (Selección Nacional Mexicana Sub 21), Campeón Copa MX Apertura 2018 (Cruz Azul), Campeón Copa MX Clausura 2018 (Necaxa) y Campeón Liga de Campeones 2017 (Pachuca).

Alice Soto sorprendió con gol en final de la Liga MX Femenil

Luego de ser galardonada por la CONCACAF dentro del campeonato Sub 20 Femenil como la mejor jugadora del certamen y entregar con su gol el boleto a México a la Copa del Mundo de Colombia 2024, la futbolista salmantina, Alice Fernanda Soto Gallegos, disputó su segunda final dentro de la Liga MX Femenil con el Club Pachuca donde se convirtió en la jugadora más chica de edad en anotar dentro de un partido decisivo para definir al campeón.

Alice Soto recién desempacada del premundial sorprendió con su gol para Club Pachuca en final de vuelta de la Liga MX Femenil. / Gráfica: Cortesía | Club Pachuca

La futbolista salmantina de 17 años de edad anotó un gol en la final de vuelta del Torneo Clausura 2023, dejando así la cuota en cuatro anotaciones, su mejor marca de goles dentro de un mismo torneo para un total de ocho anotaciones desde que debutó con el Club Pachuca.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Alice Soto, ha sido doblemente mundialista al ser parte de la Selección Nacional de México Sub 17 que compitió en Copa del Mundo de la India 2022 y Selección Nacional de México Sub 20 que participó en Copa del Mundo de Costa Rica.

Futbol Víctor Saavedra y Andrés Garza al frente del Salamanca de Liga Premier Serie A

Así también ha sido campeona en premundial Sub 20 de la CONCACAF 2023, además de ser galardonada como la mejor jugadora de dicho certamen; subcampeona en premundial Sub 17 de la CONCACAF 2022, campeona en torneo Gradisca D Izonzo 2022 en Italia con Selección Nacional de México Sub 17; subcampeona en Womens Revelations Cup México 2022 con Selección Nacional de México Sub 17 y campeona de la Copa Internacional Dallas Girls 2017 con Selección Nacional de México Sub 15.