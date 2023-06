Alerta de viaje del Reino Unido a Guanajuato no afectará a inversiones: Concamin

El presidente de la Concamin nacional, José Abugaber Andonie, dijo que las inversiones que llegan a la entidad no se verán afectadas tras la alerta de viaje que emitió el gobierno del Reino Unido ante la visita de sus connacionales a 10 estados de México, entre ellos Guanajuato.

La alerta la emitieron el pasado jueves considerando que estos estados de territorio Azteca son peligrosos por la alta presencia de grupos del crimen organizado que operan por medio de secuestros, extorsiones y otros delitos vinculados al tema del narcotráfico.

Sin embargo, para el empresario leonés se trata de una generalidad, pues si bien reconoció que hay municipios de Guanajuato, principalmente los del corredor industrial, que se encuentran en una situación “complicada”, no en todos se vive igual.

“Sí hay municipios, en este estado, complicados, pero lo que es el corredor industrial o las actividades como un León, Guanajuato no podemos tachar a todo el estado, yo considero que esa alerta no nos ayuda, no nos suma”, dijo.

Además, José Abugaber añadió que es un tema nacional y no de un sólo estado y como ejemplo puso el asalto a plena luz del día que se registró el lunes contra una joyería ubicada en un centro comercial de los más concurridos de Polanco en la Ciudad de México.

En unos videos que circularon en redes sociales, se ve como un grupo de hombres derriban los cristales de la tienda con marros y no fueron detenidos, en ese momento, por las autoridades del gobierno de la Ciudad de México.

“Sé que es un tema, pero no hay que verlo como un tema local, hay que verlo como un tema nacional, ya lo dije hace un momento, la seguridad es un problema nacional que hay que trabajarlo, hay que trabajarlo muy fuerte, pero con trabajo, con educación, no nada más poniendo, guardias, pero ese mensaje que manda Inglaterra no es nada grato para nuestro país, yo creo que no está bien considerado todo lo que debe de ser para que vengan a nuestro querido estado”, agregó.

En este tenor, el presidente de la Concamin aseguró que esto no afectará a las inversiones lleguen a Guanajuato, ya que hay un trabajo trazado con una corriente de generación de industrias que ya no se va a parar.

Sin embargo, en el tema de movilidad, dijo que se necesitan redoblar esfuerzos para combatir la inseguridad que se sigue viviendo en las carreteras, algunas de Guanajuato como las que colindan con Jalisco y las del corredor industrial.