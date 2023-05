Alarma incremento de reportes por violencia familiar

Durante los primeros dos meses del 2023, la Dirección de Seguridad Pública atendió a través de la unidad de género 350 reportes por violencia familiar hacia las mujeres, cifra alarmante, ya que en 2022 cerró con 111, cifra que se triplicó en el primer bimestre del año, la mayoría de los casos se registraron los fines de semana y se generan debido a que la mayoría de los agresores están en influencias del alcohol, sin embargo, poco ha sido el proceso de actuación, ya que las víctimas prefieren no denunciar por una mera costumbre familiar.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

En ese sentido, el coronel Alejandro Flores Jiménez, titular de Seguridad Pública, señaló que la mayoría de reportes por violencia familiar provienen de las comunidades y la zona centro de la ciudad, y en la mayoría de las ocasiones se trata de discusiones en los hogares, que escalan de nivel debido a la ingesta de bebidas embriagantes.

“Tenemos demasiados reportes, han incrementado en este año, he visto mayor cantidad de reportes tan sólo en el primer bimestre del 2023 (enero a febrero), recibimos cerca de 350 reportes de violencia familiar a los Sistemas de Emergencia del 911, sin embargo, a pesar de la problemática algunas personas no desean proceder contra la pareja, ya que son situaciones que surgen de momento como discusiones y en otras golpes leves, pero a la hora de tratar de remitir a la persona que agrede, la pareja no lo acepta y retiran la acusación, es ahí cuando no se puede hacer nada”, explicó.

En el caso de que las víctimas decidan proceder contra el agresor, aseguró que es obligación de la dirección como de la unidad dar la atención psicológica como legal a la agredida, así como el acompañamiento jurídico para levantar la denuncia respectiva.

Trabajará IMSM en beneficio de las mujeres

En estos casos, la Dirección General de Seguridad Pública cuenta con una Unidad Policial Especializada en Prevención y Atención a Víctimas, o también denominada como Unidad de Género, con la finalidad de atender las necesidades de las mujeres, niños, niñas, adolescentes , relacionados con violencia familiar, ya sea física o psicológica.

La unidad está integrada por seis elementos de la corporación, se trata de personal que está en constante capacitación para atender este tipo de casos, es por eso que se dedican a la detección, atención y prevención de situaciones de riesgo para las mujeres, en temas de violencia física, psicológica, violencia familiar o sexual, con la finalidad de contribuir a la reconstrucción del tejido social, buscando que las mujeres niñas y niños y adolescentes, tengan acceso a una vida libre de violencia.

La Unidad de Género fue creada durante el gobierno de Beatriz Hernández, derivado del incremento de casos de violencia familiar durante la pandemia del Covid-19, para dar atención a las mujeres en violencia de género Derechos Humanos y también apoyo a integrantes de la comunidad LGBTTTIQ+.