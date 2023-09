Agudiza alergias trabajos de remediación en Tekchem

Irritación de ojos, garganta y nariz, son las principales alergias que han desarrollado vecinos del sitio de la antigua empresa Tekchem; padecimientos que se han detonado recientemente luego de que en su interior se realiza la construcción de la segunda de tres celdas para ser habilitar para el confinamiento de pasivos ambientales, principalmente de escombro contaminado con plaguicidas; otro de los daños reportados fue la tala de alrededor de 20 árboles en las cercanías situación que los ha inconformado.

“Hace 23 años que viví esa contingencia que pasó, como nunca nos informaron que debemos hacer en esas contingencias, yo estaba en la iglesia, se vino la nube y salimos corriendo a lo mejor a lugares inadecuados porque no sabíamos que hacer, tuvimos que evacuar toda mi familia, para el lado de Irapuato y raíz de eso hemos tenido muchas complicaciones en la salud, hoy en día mucha gente anda con las alergias nos arden los ojos, la nariz la garganta debido a la remoción de tierra y residuos, yo tuve un familiar que murió de leucemia hace como 10 años y hemos vivido de cerca toda esa problemática de contaminación”, relató Remedios Ávila, habitante de la colonia San Juan de la Presa, una de las sobrevivientes de aquella explosión de químicos tóxicos ocurrido hace 23 años.

Por su parte, Miguel Ángel Martínez Ramírez, comerciante ubicado a un costado del bulevar Hidalgo, justo en el acceso al lugar, refirió que; “talaron ya más de 20 árboles, no deben de hacer eso, para mí las tres órdenes de Gobierno no han servido para lo que son puestos, hay muchas enfermedades aquí, hay una señora que se le detectó el cáncer hace dos años, que digan que no hay enfermedades relacionadas con esto es una gran mentira y lastima de funcionario que lo diga, porque ello es muestra de su ignorancia o que es corrupto al querer ocultar la realidad”.

Acciones municipales

Ante esta problemática, las autoridades locales han colaborado en lo que le compete para tratar de proteger a la ciudadanía y entre las principales acciones que se han realizado destaca la reparación de la barda perimetral del predio para evitar el acceso a las personas que entren a sustraer materiales contaminados, humedecer de la zona susceptible a incendiarse, corte de maleza en el interior, monitoreo y vigilancia para identificar oportunamente cualquier eventualidad que pudiera ocurrir.

