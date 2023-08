Agroindustria podría mantener 12% de crecimiento: Cofoce

León, Gto.- El director de la Coordinadora de Fomento Exterior (Cofoce) en Guanajuato, Luis Rojas, declaró que esperan mantener un crecimiento superior al 12% en las exportaciones del sector agroindustrial para el segundo y tercer semestre de este 2023.

“Traemos un crecimiento muy importante, realmente el sector agroalimentos sigue creciendo a un ritmo de un 12 o 13%, traemos un crecimiento cercano a un 8% en comparación con el mismo trimestre del año anterior y por supuesto es un dinamismo que continúan marcando el que todos los sectores sigan creciendo a esa velocidad”, dijo.

La industria alimentaria en Guanajuato en el primer trimestre del 2021 registró 377 millones de dólares en exportaciones, para el siguiente año creció a 426 millones en ventas y este año fue de 497 millones de enero a marzo.

Con estos montos Guanajuato ocupa el 12% de las exportaciones nacionales en la industria alimentaria y para el estado representa el 6% del total de sus exportaciones, según cifras de la Cofoce.

Asimismo, aseguró que el sector automotriz sigue creciendo en comparación con el año pasado así como el resto de los sectores que en conjunto en exportaciones ascendieron a 7 mil 939 millones de dólares, que representa un 9% adicional durante el primer trimestre (enero, febrero y marzo) del 2023, comparado con el mismo período del 2022.

Los sectores incrementaron de la siguiente manera: Prendas de vestir un 19%, productos metalmecánico 6%, textiles 19%, industria de alimentos 17%, fabricación de equipos de transporte 9% y fabricación de maquinaria y equipo 14%.

La mayoría de estos sectores este año continúan creciendo dos dígitos prácticamente todo lo que tenemos en Guanajuato desde artesanías, muebles, decoración, prendas de vestir, calzado, el sector metalmecánico, el sector aeronáutica, autopartes, el sector automotriz entre todos, todos han crecido a dos dígitos”, dijo.

Incluso, Luis Rojas comentó que en algunas industrias como artesanías, calzado, prendas de vestir y metalmecánico, el reto ya no es exportar, sino crecer más para poderlo hacer, pues la demanda es mayor que la oferta.

“Hay sectores donde los verdaderos retos ya no es exportar, sino crecer para exportar más, es decir los pedidos han superado a la oferta, la demanda ahorita nosotros estamos enfrentando el reto de que la demanda es mayor que la oferta y hablo no solamente de agroalimentos que ya sabemos que es un sector muy exitoso sino de otros sectores como los mencionados, metalmecánico, artesanías, muchas veces calzado, prendas de vestir nos llegan pedidos que muchas veces ya no podemos surtir por falta de capacidad, instalada o crecimiento”, añadió.