Afecta robo de ganado y saqueo a parcelas a productores salmantinos

El robo de ganado y saqueo a parcelas se han incrementado ante la proximidad de las cosechas, problemática que enfrentan los productores agrícolas y ganaderos que refleja la inseguridad en la que está inmerso el municipio a falta de empleos, así lo consideró Samuel Balderas Gutiérrez secretario general de la Confederación Nacional de Campesinos (CNC) en Salamanca.

Local Pegan robos al sector agroalimentario de Guanajuato

En este contexto, el representante de la CNC consideró que debe implementarse un programa de vigilancia de acorde a las dimensiones territoriales de Salamanca en cuanto a sectores productivos, ya que señaló que la vigilancia tanto de la Guardia Nacional, Ejército y Policía se ven concentrados en la mancha urbana, sin tener en consideración las más de 35 mil hectáreas de tierras de cultivo con las que cuenta el municipio.

“Salamanca no es solo el centro, toda la Policía y el Ejército está ahí dando vueltas no salen a vigilar las comunidades, en el campo nos pego la falta lluvia para el temporal y con la inseguridad nos estamos quedando sin una fuente de ingreso, ahora que la inseguridad se debe a que no hay trabajo, otros por naturaleza les gusta agarrar lo ajeno, yo considero que la justicia debe ser justa para que esto sea cada día mejor no solo en el campo sino en todos los sectores”, consideró el líder agrícola.

En cuanto al campo señaló que los campesinos dedicados a la cría de ganado de traspatio y siembra de sus propias parcelas, son quienes son más vulnerables ante la delincuencia, a diferencia de aquellos que cuentan con su granja, debido a la estructura donde se resguarda el mismo; “en su mayoría las víctimas de estos robos son personas que tienen animales de traspatio, que los tiene en su solar, usualmente estos robos se dan durante la noche.” agregó.

De acuerdo al representante local de la CNC, la problemática se deriva de la falta de escuelas y empleos en el medio rural, lo cual ha repercutido en la seguridad de este sector, por lo cual se hizo un llamado a las autoridades municipales.

“Acá la gente del campo carece hasta de los servicios no solo de seguridad, nos hacen falta escuelas, y las que tenemos están muy retiradas que ni los mismos maestros van, y después ya ni los alumnos van; por eso se generan conflictos sociales; en cambio nosotros los campesinos nos ponemos a trabajar”, argumentó.