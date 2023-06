Afecta onda de calor a comercios del mercado

Derivado de las altas temperaturas en Salamanca, Locatarios de productos perecederos del mercado Barahona, como frutas y verduras, reportaron pérdidas económicas de hasta un 30%, debido a que por la temporada, estos productos suelen perecer rápidamente y ya no lo pueden vender al siguiente día porque se echan a perder.

Te recomendamos: Altas temperaturas repuntan consumo de agua potable

En ese sentido, Aura, comerciante en el mercado Barahona, señaló que, además de la poca asistencia de usuarios que registran en este lugar, también se enfrentan a la onda de calor que representa un golpe para su economía, al tener que deshacerse de sus productos.

“Ahorita tratamos de traer todo verde en el caso de la fruta, por ejemplo, el plátano lo traemos verde y ya para en la tarde está bien amarillo y las cosas se echan a perder, por eso procuramos traerlo todo verde, estos nos representa una pérdida del 30% porque tiramos bastante”, dijo.

Local Emite PC recomendaciones por altas temperaturas

Por su parte, Laura, quien se dedica a la elaboración de jugos en este mismo sitio, optó por solamente hacer jugos cuando el cliente se lo solicita, en lugar de elaborarlos desde temprano como anteriormente se hacía para evitar entregar al usuario un mal producto.

“Ahorita los productos se echan a perder por eso ya no tengo jugos hechos, sino hasta que vienen y me los piden, en mi caso no es tanto la pérdida porque hago los jugos cuando vienen a comprármelos, lo que si nos sigue pegando es la poca presencia de usuarios y el precio de la materia prima”, explicó.

El calor excesivo causa daños al desarrollo de la planta y el fruto. Mayor calor produce más evaporación, menor absorción de agua y una planta más débil y con follaje menos denso, que a su vez expone a la fruta a más radiación.

De acuerdo al Servicio Meteorológico Nacional, se pronostican temperaturas por arriba de 30 °C en las 32 entidades del país y se mantendrá la tercera onda de calor. En el caso de Guanajuato, la máxima será de 40%, en tanto, en el municipio de Salamanca, se esperan temperaturas de 35 a 40° para la próxima semana, por ello, se recomienda continuar con las medidas estipuladas por el sector salud.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La gran onda de calor en los 32 estados del país, ha provocado que instituciones educativas y autoridades de los tres niveles de gobierno, emitan medidas para evitar riesgos a la salud de la población, entre las que destacan modificar los horarios para actos cívicos y suspender la actividad física en escuelas, además del uso de ropa cómoda, sombrillas y mantenerse hidratados, por mencionar algunas.