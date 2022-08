Adecua Salamanca espacios para oficina enlace de la SER

Sin fecha para la llegada de la oficina de enlace para la tramitación del pasaporte, una oficina de la Secretaría de Relaciones Exteriores que atendería a ciudadanos de Salamanca, pero también de Valle de Santiago, Jaral del Progreso, Juventino Rosas; entre otros municipios y sus comunidades, para atender una demanda de más de 114 mil trámites anuales de acuerdo al último censo de 2021.

Se estima un trámite de hasta 100 pasaportes diarios.

El estado de Guanajuato cuenta con ocho de las 47 oficinas de Pasaportes y oficinas municipales de enlace con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que se encuentran ubicadas en la República Mexicana, en las que en el último año fueron tramitados 114 mil 999 pasaportes, por lo que se espera que al menos en Salamanca se tramiten 100 diariamente, en la oficina que estará ubicada en la plaza llamada Galerías al poniente de la ciudad.

Te puede interesar: Atiende Salamanca requerimientos de la Secretaría de Relaciones Exteriores

“Hay una alta necesidad por parte de la ciudadanía en la solicitud de Pasaportes, esto va abonar a quitarle toda la agenda que traen las delegaciones y las oficinas de Irapuato, León, Celaya, San Miguel de Allende, y abrir más citas que es lo importante, ya que con el tema de la pandemia se estuvo haciendo de manera más lenta el proceso y esta oficina va a permitir que la gente tenga más rápido sus citas”, refirió Luis Adrián Peña Gómez, presidente de la Comisión de Migrantes

En el último año fueron tramitados 114 mil 999 pasaportes.

En cuanto a las adecuaciones de los espacios, contratación y capacitación del personal que atenderá esta nueva oficina de enlace de la SER, Peña Gómez indicó que se espera que este proceso no lleve más de dos meses, ya que el anuncio realizado por el propio alcalde César Prieto a inicios de año fue que en los meses de mayo o junio esta oficina estaría funcionando, sin embargo, el mismo afirmó que este mismo se encontrará en operación, luego de este retraso.

En este contexto, el mandatario salmantino no abundó en qué tiempo o fecha, ya que prefirió no adelantarse, ya que él mismo dijo que a mencionado fechas e inicios de obras y no se han dado en tiempo y forma, por lo que prefirió ya no dar información.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

La delegación Guanajuato comprende las oficinas de enlace de Acámbaro, Celaya, Irapuato, León, San Felipe, Pénjamo y Yuriria, así como la oficina de enlace central en la capital; por lo que esta oficina es tan importante debido a que en todo el país hay un rezago en el tema de Pasaportes respecto a las citas y que al ubicarse Salamanca en el centro de Guanajuato y el corredor industrial, se cubriría una demanda mayor de ciudadanos que ocupan este documento.