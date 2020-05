ACONTECERES

CASA CUNA

Desde hace casi tres años, un escándalo se presentó en la ciudad de Salamanca con el albergue denominado Ciudad de los Niños que estaba a cargo del cura Pedro Gutiérrez Farías y en donde fueron denunciadas múltiples irregularidades, lo que obligó al entonces gobernador Miguel Márquez Márquez y a su esposa a presidenta del DIF estatal Maru Carreño a cerrar las instalaciones. Todo esto allá por agosto del 2017. El DIF se hizo cargo de la situación.

REACOMODO

El entonces gobernador y su esposa decidieron enviar a algunos niños a otros albergues y acomodar a los demás con sus familiares. Ya había denuncias por abusos contra los infantes, tan es así que un juez dictó medidas cautelares. Por eso la intervención del gobierno. El cura García Farías fue enjuiciado por denuncias de abusos contra los niños; el sacerdote era el presunto responsable y era conocido como “Papi”.

ACUSACIONES

Las acusaciones eran por violencia sexual, adopciones ilegales, adolescentes desaparecidas, niñas embarazadas y sus bebés desaparecidos, entre otras presuntas atrocidades. Total, que en agosto del 2017 fue cerrado el refugio. En septiembre del 2018, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado exoneró al sacerdote de las cinco causas penales por los presuntos abusos cometidos contra más de cien pequeños.

REAPARICIÓN

Hasta ahí parecía que había quedado el asunto. Pero en julio del 2019 reapareció el cura diciendo que iba a reabrir la Ciudad de los Niños de Salamanca, dijo que era “inocente” de las imputaciones. Hay que mencionar que “Papi” también contaba con amparos. La última noticia fue que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos envió recomendaciones al gobierno de Diego Sinhue “por omisión en casos de graves violaciones de derechos humanos en la Ciudad de los Niños de Salamanca A.C.”, y le pide proceda a la cancelación del registro en el padrón de organizaciones de la sociedad civil”.

POLITIQUERÍA

Parece una contradicción porque el cura fue protegido por “morena” desde el proceso electoral del 2018, pero todo indica que esa recomendación tiene tintes políticos provenientes del régimen de López Obrador y refleja que se abordan asuntos ya añejos que, se supone, estaban zanjados. Se observa que no habrá buenas relaciones entre Guanajuato y el gobierno central y que la recomendación de la CNDH trae más tufo político que otra cosa.

LOS MALES

Al abrirle la caja de Pandora al ex presidente municipal panista Antonio Arredondo, la alcaldesa Beatriz Hernández ha dejado en claro que el asunto de la transparencia en su administración es uno de los temas de su agenda de gobierno que deberá ser también arquetipo para consumo interno. La denuncia de un probable daño a las arcas municipales por 184 millones de pesos en adquisiciones de bienes a sobreprecio, obras inconclusas y adjudicaciones directas por montos irregulares que se le acusan al ex alcalde panista es un asunto serio que obliga a un mayor énfasis en el manejo transparente de los recursos presupuestales en toda administración pública.

DESCALABRO

El descalabro fue tal que, Antonio Arredondo Muñoz se vio obligado presentar su renuncia al cargo de sub secretario de Información y Programación de la Desarrollo Social y Humano en el gobierno de Diego Sinhue, quien se la aceptó sin chistar para facilitar la investigación de la Auditoria Superior del Estado de Guanajuato para llevar a cabo la defensa de la verdad y la transparencia. La Auditoria Superior del Estado habría detectado irregularidades y emitido más de 84 observaciones quedando al descubierto presuntos actos de corrupción y simulación.

AUDITORÍA

El asunto cobró mayor relevancia el fin de semana cuando el Congreso del Estado, por mayoría de votos, aprobó la auditoría practicada a su administración durante el periodo 2015-2018 al haberse detectado un probable daño al erario público de más de 184 millones de pesos.

RUEDA EN REVERSA

En la pasada sesión de Ayuntamiento, el síndico José Luis Montoya Vargas evidenció el trabajo del regidor panista Víctor Hugo Rueda Olmos al señalar que su desempeño como presidente de la Comisión de Seguridad es nulo y va más bien en reversa. Los dos integrantes del cabildo se enfrascaron en un debate mostrando Montoya Vargas resultados en materia de seguridad y dándole una calificación reprobatoria a Rueda Olmos en su desempeño al frente de la Academia de Policía en la pasada Administración Pública Municipal.

RESTREGADO

El síndico también le restregó en la cara al panista el que no ha presentado ni una sola propuesta o iniciativa en materia de seguridad ciudadana, no obstante que es el presidente de la comisión y más aún, le presumió el síndico que durante la presente administración la tasa delictiva promedio ha bajado casi al 50 por ciento.

VOTAN CONTRA

Pero el dato más significativo, sobre todo por la emergencia sanitaria y económica, donde muchas familias salmantinas apenas subsisten, es el hecho de que los panistas -Víctor Hugo Rueda Olmos y Emilia Alejandra Verastegui y otros de oposición- votaran en contra la modificación al presupuesto de egresos, que era para destinar recursos a los apoyos sociales y la prolongación del Plan Alimentario. Aunque finalmente fue aprobada por mayoría del Cabildo, si dejó en el aire el cuestionamiento de la insensibilidad de los que votaron en contra de estas medidas de carácter humanitario.

TIANGUISTAS

El punto del orden del día que también se votó en la sesión fue la condonación en el pago de derechos de piso para los tianguistas del municipio. En este asunto la votación fue unánime, sin embargo los panistas advirtieron que los apoyos deben ser generales para los comerciantes del municipio. Por su parte, a los tianguistas no se les da gusto pues ahora quieren que también les condonen el agua y la luz. Ya se creyeron aquella máxima de “que te mantenga el gobierno”.

LÍDER

Una de las noticias que sorprendieron en la semana que terminó fue la accidentada muerte del líder de la agrupación de comerciantes Centro Seguro, Ricardo Rivera, en un percance de tránsito, en el que además dos pasajeras resultaron lesionadas. El dirigente fue uno de los más aguerridos durante las últimas semanas, exigiendo al gobierno de la alcaldesa Beatriz Hernández la reapertura de los comercios no esenciales para hacer frente a la crisis económica.

CRÍTICO

Durante los momentos más álgidos de la inconformidad, siempre estuvo presente haciendo los señalamientos más críticos contra la administración y mientras trabajaba como operador del un taxi, su unidad fue impactada por otro conductor en estado de ebriedad muriendo en el lugar. A raíz de este accidente la dirección de Tránsito, Movilidad y Transporte Municipal reanudó los operativos viales para evitar que los conductores circulen alcoholizados y con exceso de velocidad.

INFILTRADO

Y retomando el asunto, a quien le salió lo azul y se notó el rencor proyectado de sus correligionarios blanquiazules fue al regidor panista Víctor Hugo Rueda Olmos, quien durante la 43 Sesión de Ayuntamiento sacó lo que traía desde hacía meses; bueno hasta lo que no le consta empezó a decir; alguien diría que eso es calumnia, infamia y difamación a ojos vistos, si bien ya no se considera delito, el regidor debe saber que lo que acuse, debe sustentar.

DUELO DE COLORES

Y es que en Salamanca inició un pleito político en vísperas de la elección de candidatos, y si bien la alcaldesa Beatriz Hernández no se ha subido al pleito, sí sus defensores. El primer síndico José Luis Montoya evidenció que la anterior Administración además de dejar deudas y cuentas mochas, dejó una serie de irregularidades que son investigadas por la Auditoría Superior del Estado; 65 contrataciones y compras dudosas que suman irregularidades por 184 millones de pesos, con daño al erario público, las cuáles deberán ser sustentadas por el ex alcalde y ya también ex Subsecretario de Formación y Programación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU).

DEFENSOR DE OFICIO

Fue Víctor Hugo Rueda Olmos del ex alcalde Antonio Arredondo, pues apenas escuchó su nombre y se encendió y se volcó a defenderlo, jurando que en 23 años que gobernó el PAN Salamanca hay menos irregularidades que en 1 y medio de la actual Administración, hasta dijo que a las pruebas se remite, estaría bien hacer la comparativa y que el regidor calle bocas, pero si no es así, ¿que renuncie también? o ¿qué perderá?

AMOR POR SALAMANCA

Evidente enojo hay entre los panistas y tal vez sientan que les pisan los talones porque también los priistas están pidiendo cabezas del PAN, evidenciando las malas prácticas y malas mañas. Pues bien, hasta la regidora Isabel María Campo Martín, dejó claro que leer brinda conocimiento al decirle a su ex compañero, que no piensan su voto, ni siquiera piensan en los ciudadanos y mucho menos presentan iniciativas para Salamanca, que por eso se les paga.

SE LA REGRESAN

Sin embargo, Mabel no se deja y piensa muy bien sus respuestas, le comentó que los votos son bien pensados y siempre están a favor del desarrollo de los salmantinos. También la regidora Aída contestó y le aseguró que los votos son bien pensados y hasta le pidió que no faltara al respeto a sus compañeros, pues Rueda Olmos se pasó hasta presumiendo sus estudios en el extranjero, por cierto pagados con el erario público.

PROPUESTAS

También el hermano del ex secretario particular de Toño Arredondo y director de una academia sin policías presumió sus "muchas propuestas", textual, así lo dijo, porque no pudo mencionar más de dos, por cierto inviables.

PLAN ALIMENTARIO

Mientras tanto, los que sí trabajan por Salamanca. La alcaldesa Beatriz Hernández continúa llevando ayuda humanitaria a las comunidades más alejadas del Municipio, ya aumentaron las porciones por día, gracias al apoyo de la comunidad salmantina que pone manos a la obra, al Ejército Mexicano a través del PLAN DNIII. Y a los empresarios que trabajan por Salamanca.

NUEVA NORMALIDAD

Poco a poco se prepara el regreso a la nueva normalidad, la Presidenta Municipal de Salamanca se ha reunido con los diferentes sectores para trabajar de la mano y tener un buen regreso a la normalidad, juntos se podrá reactivar el comercio y paulatinamente los demás sectores y la sociedad.

DEUDA

El anuncio del gobernador Diego Sinhue de solicitar un nuevo préstamo de cinco mil millones de pesos, lo que significará una deuda de casi quince mil millones de pesos para nuestro estado, es decir, triplicar la deuda, levantó voces a favor y en contra. Y miren que ambos bandos tienen argumentos super sólidos a su favor, pues, por ejemplo, el PAN siempre ha criticado con fiereza el hecho de endeudar por veinte años o más a los ciudadanos, entonces no se entiende por qué ahora defienden lo contrario con aplausos y casi hasta con lágrimas. Son los signos de los tiempos

TRIPLICADA

Claro que se entiende el problema del coronavirus y los gastos que esto representa, pero triplicar la deuda en menos de un año dicen que como que no se ve bien porque si hoy por hoy se pregunta a los empresarios que a cuántos les han llegado a su cuenta bancaria los apoyos anunciados por 4,400 millones de pesos, nos sorprenderíamos con la respuesta, algo muy parecido al millón de préstamos que el gobierno federal anunció, en donde resulta que sólo cerca de 150 mil personas lo han recibido.

RECURSOS

Por el otro lado, también se entiende que los gobernadores tienen que buscar recursos extraordinarios debido a que algunos fondos federales ya no les llegaron, pero hay que aclararles que esos fondos no formaban parte de las participaciones obligadas, por lo que un año podían subir y otro podían bajar o incluso desaparecer, por lo que no se podían considerar como entradas fijas, pero algunos gobernadores se confiaban en que siempre les llegarían y destinaron cada vez más dinero de sus ingresos propios a engrosar sus gastos fijos, descuidando fatalmente la obra pública y ahora no saben que hacer, sólo pedir prestado. Y hasta la próxima…

BOCHORNO

Es lo que pasó la senadora guanajuatense por “morena” Martha Lucía Micher Camarena quien, instantes antes de entrar a la comparecencia virtual entre senadores y el gobernador del Banco de México, expuso su torso desnudo ¡sin darse cuenta que su cámara de computadora o celular estaba encendida! Ella se estaba cambiando de ropa y no se percató que la estaban observando en vivo y en directo. Más tarde ofreció disculpas. Pero de que aumentó su popularidad, aumentó.