Abogados ajustan litigios y audiencias

Los abogados litigantes del municipio han tenido que ajustar sus programas de trabajo y la presentación de demandas ante los tribunales de acuerdo a los tiempos que les ha marcado el Poder Judicial del Estado, sin embargo se han planteado sugerencias para hacer ágiles los trámites y que no se afecte la expeditez en la administración de la justicia

El presidente de la Barra de Abogados Francisco Javier Muñoz Mosqueda señaló que existe una coordinación de trabajos con el Poder Judicial del estado, pero aclaró que de ninguna manera se debe tomar como una subordinación, ya que debe cuidar y velar por los intereses de los justiciables.

El representante de los abogados expresó que el foro se ha ajustado a los lineamientos que ha establecido el Consejo de la Judicatura del Estado, la cual debe observarse a fin de evitar riesgos con el personal y entre los propios litigantes.









No obstante señaló que no debe incidir en una administración de justicia que expedita, la cual debe ser observada so pena de incurrirse en violación de Derechos Humanos.

Expresó que está agendada una próxima reunión con el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Héctor Tinajero Muñoz para revisar estos aspectos, que, dijo, sin duda son relevantes por el tema de la pandemia por covid-19.

Señaló que por parte de los abogados de la Barra se han estado cumpliendo los protocolos sanitarios a fin de que no se expongan ant4e esta difícil situación del covid-19 y existe un especial interés en conocer las disposiciones administrativas para atenderlas, siempre que no se vulneren los derechos de los litigantes y de los justiciables.