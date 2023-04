Abanderan escoltas de escuelas de nivel básico y medio superior

Como parte de la responsabilidad cívica e identidad nacional, 16 escoltas de educación básica y media superior, fueron abanderadas por parte de autoridades municipales y de la Secretaría de la Defensa Nacional de la 16a Zona Militar de Sarabia, en cuyo acto protocolario se exhortó a los jóvenes a cumplir patrióticamente con sus responsabilidades de respetar y honrar los símbolos patrios al rendir la protesta correspondiente.

En representación del presidente municipal, César Prieto; el director de Bienestar y Desarrollo Social, Alejandro Meneses Molina, dirigió un mensaje en el que destacó que México requiere de jóvenes comprometidos por lo que este acto cívico simboliza una parte esencial para la reconstrucción del tejido social.

“Deben sentirse orgullosos y comprometerse con cumplir con la actividad mencionada, no olvidemos que de esta forma se está cumpliendo con la construcción del tejido social que hoy en día requiere de jóvenes comprometidos con la sociedad, además de estar fortaleciendo la vivencia de valores y de identidad nacional”, precisó.

Como parte de este acto cívico se abanderó a las escoltas de las escuelas: Preescolar Salamanca, Colegio Salamanca, Centro Escolar Pemex No. 2, Maestra Raquel Contreras Cachu, John F. Kennedy; escuela primaria No. 6, Ma. Guadalupe Arroyo, Aguiluchos de Chapultepec, escuela primaria Anahuac, Mártires de Cananea, Telesecundaria 1910, Telesecundaria Federal 26, José Vasconcelos, Escuela Secundaria Técnica No. 7, Complejo Educativo Salamanca, CETis 62, y Univer Salamanca.

En el evento estuvieron presentes Eugenia Leonor Martínez Carrillo, presidenta de DIF Salamanca; la síndico Alma Angélica Berrones Aguayo; el regidor Juan Ortega Gasca; el director de Movilidad, Luis Daniel Pérez Sequera; el director de Desarrollo Económico, Javier Héctor Jiménez; Tesorera Municipal, Herlinda Castillo Aguado; jefe de Educación y Bibliotecas, Juan Rubén Rodríguez Vázquez; la directora de Asistencia Social del DIF Municipal, Liznarda Rendón Gutiérrez; así como el Mayor de Arma Blindada Israel Iván Salas Rivera; y la maestra Alejandra Villa Gómez Pérez, Coordinadora de la Región Salamanca del SNTE Secc. 13.