A cuatro meses de la notificación de pago municipio no ha liquidado adeudo a ex Contralor

A seis meses de ganar su litigio al municipio, luego de ser parado del cargo de manera injustificada, el ex Contralor Municipal, Miguel Cordero Saucedo aún no ha recibido su pago correspondiente a finiquito y salarios caídos, mismos que oscilan alrededor de un millón de pesos.

En este sentido, Cordero Saucedo, indicó que el pasado 6 de diciembre de 2021, el municipio recibió la notificación del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Guanajuato sobre el acuerdo de ejecución de sentencia, esto da luz verde a dar cumplimiento al pago, esto luego de que el Tribunal falló a favor del Ex contralor y ordenó al municipio restituirlo en el cargo y pagar los salarios caídos, luego de su destitución arbitraria durante la administración pasada en el año 2019.

Cordero Saucedo se ha reunido con autoridades locales en ocho ocasiones sin respuesta favorable.

“No han pagado, no se ve voluntad de hacerlo; la realidad es que si ha habido platicas reiteradas con el Secretario de Ayuntamiento que han quedado en puras promesas incumplidas estas platicas se vienen dando desde el 6 Diciembre me he reunido fácil unas siete u ocho veces con la promesa de ya mero ya mero, y hasta la fecha no ha habido ninguna solución”, manifestó el ex funcionario.

Así mismo, Cordero Saucedo refirió que de parte del municipio han tratado legalmente de dilatar el proceso, “dentro de estas estrategias le pidieron al tribunal que les determinara la cantidad liquida (pesos y centavos a pagar ya que el municipio tenia esta capacidad), porque ellos no se sentían capaces de determinar la cantidad que tiene que pagar, el tribunal les contestó el 17 de marzo sobre de la cantidad liquida y que en caso de no cumplir la sentencia serian acreedores a pagar los moratorios de los cuales ya están corriendo desde hace algunos días y pese a ello no se han reportado”.

Ante este retraso en el pago, los moratorios tendrá que asumirlos el municipio de Salamanca por la incongruencia y falta de voluntad de resolver esta situación; “como no es dinero de ellos a ellos no les preocupa seguirse dilatando (…) la razón que yo les acepté era que era fin de año fiscal y no había recursos, pero ya a partir del mes de enero no ha habido ninguna razón fundamentada, siguen sin dar respuesta, lo que refleja falta de voluntad”.

Aunado a ello, el ex Contralor Municipal recordó que las mismas autoridades locales respaldaron este proceso iniciado en la administración encabezada por Beatriz Hernández Cruz, al asegurar que se efectuaría el pago correspondiente por la separación del cargo del ex funcionario, así como sus salarios caídos.

“Salió el Secretario del Ayuntamiento a decir que se habían agotado todos los elementos de defensa, han pasado seis meses y absolutamente nada, por lo que estoy muy decepcionado de esta administración porque e las palabras y promesas son muy buenos, pero en los hechos no están cumpliendo, al menos a mí como ciudadano no se me cumplió y esto refleja lo que será esta administración”, concluyó.

El pasado 6 de diciembre de 2021, el municipio recibió la notificación del Tribunal.