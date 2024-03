A casi un año, aún deben cosecha a productores trigueros del estado 

CELAYA, Gto.- Se acerca la cosecha del ciclo agrícola Otoño-Invierno 2023-2024, y a muchos productores trigueros aún no les han pagado la del año pasado, la del ciclo 2022-2023 que manejaron a través del acopio promovido por la paraestatal Segalmex.

➡️ Suscríbete a nuestra edición digital

Así lo señaló el dirigente estatal del Consejo Nacional de Sociedades y Uniones con Campesinos y Colonos (CONSUCC), Erasto Patiño Soto, quien comentó que es mucha la problemática con muchos productores de trigo, hay rezago porque no se les ha pagado lo del año pasado y ya casi se cosecha este ciclo 2023-2024.

Infórmate aquí ➡ Productores tienen la esperanza de recuperar pérdidas por la sequía

“Hay el problema con Segalmex, donde se les se dice que o no presentaron los documentos a su debido tiempo los productores, pero lo cierto es que sí se los entregaron a los compradores del trigo y ellos los mandaron las harineras, yo creo que la harineras no reportaron esos documentos… no se sabe, es lo que Segalmex informa”, dijo.





Erasto Patiño Soto, dirigente estatal del CONSUCC, informó que aún les deben la cosecha de trigo del año pasado a muchos productores. | Foto: Vicente Ruiz / El Sol del Bajío





“Esos productores todavía están con la esperanza de que se les pague su trigo, porque esos recursos, estoy seguro que fueron asignados porque estaba calculado e informado el número de toneladas por parte de las harineras a Segalmex".

Local Exhortan a campesinos a aprovechar los programas federales y estatales

“Ojalá y que ese recurso no haya sido desviado como ha venido sucediendo con Segalmex, ya que por ahí se ha descubierto que hay problemas de desvío de recursos de esta dependencia”, dijo.

“A los del ciclo 2022-2023, ya va para el año, y desafortunadamente no se ha pagado, yo creo que fácilmente ahí andan unas cinco mil toneladas que no se han pagado de lo que se cosechó el año pasado, tan solo en los municipios de Valle de Santiago y Abasolo, e incluso hay unos cinco productores de Salvatierra que también tienen el mismo problema”.

Se refirió a los productores de trigo de este ciclo, que aunque es poco, y a lo mejor se cosechan unas 40, mil o 50 mil toneladas en el estado de Guanajuato, y comentó que el precio está completamente inferior, y nuevamente no sacarán ni el costo de producción los productores, “pues ahorita no se ha sacado el precio actualizado, pero lo que se está manejando es que va a ser igual que el precio del año pasado o un poquito más abajo”, concluyó.

Hasta el momento, el único apoyo que han recibido los trigueros viene del gobierno del estado, que desde julio de 2023, a través de SDAYR, destinó un subsidio de 200 pesos por tonelada cosechada y comercializada en Guanajuato, para lo que se destinó una bolsa de 50 millones de pesos, con el objetivo de apoyar a unos siete mil productores que sembraron este grano el año pasado.