Morena no quiere cerrar la puerta giratoria: Espadas

El diputado federal del Partido Acción Nacional, (PAN), Jorge Espadas Galván, aseguró que a pesar de que hace un año fue aprobado reformar la Constitución Política Mexicana para evitar la puerta giratoria, Morena no ha querido reformar la Ley de Procedimientos Penales, lo cual ha ocasionado que esa puerta continúe abierta.

“La omisión en la que estamos cayendo los legisladores es porque Morena no quiere subirlo al pleno e implica estar dejando libres delincuentes y otra vez los están protegiendo, al no permitir la reforma a la ley”.



Jorge Espadas dijo que el dictamen para reformar la ley tiene varios meses en el escritorio del coordinador de Morena, Mario Delgado, y al no aprobarse esas modificaciones a la Ley de Procedimientos Penales, los delincuentes seguirán quedando en libertad.

“Hoy no hemos reformado la Ley de Procedimientos Penales y hay una contradicción de tesis ya emitida por los jueces federales, que dicen que no se puede aplicar la Constitución de manera directa y que entonces la puerta giratoria sigue, hasta que no reformemos la Ley de Procedimientos Penales, pero este dictamen está guardado en el escritorio del coordinador de Morena desde hace meses y no han querido que el Congreso apruebe esa reforma, es una reforma muy sencilla, pero el no actuar, la omisión en la que estamos cayendo los legisladores es porque Morena no quiere subirlo al pleno e implica estar dejando libres delincuentes y otra vez los están protegiendo, al no permitir la reforma a la ley”, dijo el diputado panista.

Espadas Galván señaló que de no aprobarse esta situación, por más delincuentes que detengan tanto las fuerzas federales como las locales, saldrán porque no se ha reformado la Ley de Procedimientos Penales, que permitiría cerrar la puerta giratoria “que hoy Morena la tiene abierta, no sabemos si como parte de su estrategia de amnistía, pero eso le está haciendo daño al país”.