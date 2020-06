Pide gobernador no politizar seguridad

El gobernador de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, hizo un llamado a no partidizar ni sacar raja política del tema de inseguridad y violencia que se vive en el país y dijo que es momento de lograr una unidad nacional para enfrentar entre todos a la delincuencia organizada.

De Viva Voz...

“Pedirle a los partidos políticos, inclusive al cual yo pertenezco, a no partidizar los temas, a no sacar raja políticas de estas tragedias, sino unirnos en torno a esa unidad nacional y enfrentar a la delincuencia organizada”.



Diego Sinhue Rodríguez Vallejo | Gobernador de Guanajuato.





Durante su intervención en la Reunión Interestatal Covid-19, donde participan gobernadores de la región Noreste Pacífico, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo expresó su solidaridad con la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, así como con el secretario de Seguridad de la Ciudad de México, Omar García Harfuch, por el atentado que sufrió la mañana del viernes, y dijo que son acciones lamentables que deben deben ser condenables.





Los gobernadores de la región Noreste Pacífico respaldaron la postura del gobernador Diego Sinhue de no sacar raja política del tema de seguridad.





Sin embargo, dijo que la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre este hecho no fue la misma que la que ofrece cuando un hecho de violencia sucede en estados donde no gobierna Morena, pues en el hecho de la Ciudad de México dijo que el ataque fue porque estaba haciendo bien su trabajo, cuando se refirió a lo ocurrido el sábado pasado en Guanajuato, donde hubo quema de vehículos por parte de delincuentes, su afirmación fue de que sucedió porque en la entidad se dejó crecer la violencia.

“No existe la misma respuesta mediática, toda vez que lo que se hace es un linchamiento mediático en contra de las autoridades locales por parte de algunos partidos políticos, intentando sacar raja política, lamentablemente, entonces por eso este llamado a la unidad nacional”, dijo el gobernador de Guanajuato.

Diego Sinhue Rodríguez Vallejo abundó que en la rueda de prensa del jueves, “el presidente, a pregunta expresa, señalaba que lo que había pasado en Guanajuato es que se había dejado crecer el crimen organizado, haciendo referencia a los hechos sucedidos de ese operativo donde hubo una reacción violenta de los grupos criminales (...) pero hoy la respuesta del presidente es porque está haciendo su trabajo y creemos que es por eso, porque está haciendo su trabajo Omar García Harfuch, pero hoy el presidente no señaló que en la Ciudad de México se dejó crecer el crimen organizado, ¿será porque todos los que gobernaron la Ciudad de México hoy está en su gabinete?, ¿Será porque es un gobierno emanado del partido que lo llevó al poder?.





Diego Sinhue recordó que quien realizó el operativo en Guanajuato fue la Federación y al verse rebasados, el Estado los apoyó.





“Por eso este llamado a no politizar, a no partidizar, porque le ha pasado a Michoacán, a Colima, a Zacatecas, le ha pasado a Guanajuato y no puede seguir pasando, es momento de una unidad nacional, de cerrar filas todos los mexicanos de bien, no importando la ideología, el partido, el estado, es un momento de unidad y de luchar contra quienes quieren aterrorizar a este país”.

La postura e Diego Sinhue Rodríguez Vallejo fue secundada por el gobenrador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien dijo que el presidente de la República no está tasando con la misma regla a los estados al referirse al tema de la seguridad.

“Cuando sucede en un estado no gobernado por el partido del presidente, entonces somos omisos y no sabemos gobernar, pro cuando sucede en un estado gobernador por ellos, es porque están haciendo su trabajo, entonces yo creo que no nos estamos tasando de la misma manera, con la misma regla”.