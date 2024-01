Viven noche loca y bélica en el concierto de Natanael Cano

León, Gto.- El artista del momento, Natanael Cano y sus corridos tumbados la rompieron en el Palenque de León y quedó demostrados ya que llegaron miles de seguidores al recinto, al punto que hubo lleno total.

Fue casi a medianoche cuando el sonorense se hizo presente sobre el redondel vestido de pantalón de mezclilla, cachucha y sudadera de color negro donde resaltaba su micrófono de color dorado para demostrar por qué es considerado el rey de los corridos tumbados.

De principio a fin los fans no dejaron de corear sus canciones pero la que más enloqueció fueron los temas como “La lokerona”, “El Diablo”, “Diamantes”, “Rosa Pastel”, “Amor Tumbado”, “AMG” y “Pacas de billetes” y Ch y la Pizza” mientras que los más aplaudidos fueron “El F”, canción con la cual abrió su concierto en la Feria Estatal de León, “El famoso chino ántrax”, “Mi bello ángel”, “Carnal”, “Ya te olvidé” y “PRC”.

A BAILAR

Desde que saludó a su público este se le entregó por completo con decir que hasta afuera del recinto se quedaron fans sólo para escucharlo cantar, aunque fuera de “lejitos”. Ya dentro del Palenque los singulares pasos del cantautor enloquecieron.

Todos los fans que llegaron con su celular grabaron cada detalle y se movían a ritmo de sus canciones mientras que las mujeres prefirieron estar sentadas pues sus tacones altos no les permitía estar mucho tiempo de pie.

Sus primeras palabras fueron: “Estoy muy feliz de haber estado en la tierra de Junior H”.

EL ESCENARIO

El escenario donde se presentan los artistas es decorado dependiendo del artista, hay quienes hacen una cantina como Edén Muñoz o un antro como Matute pero en esta ocasión no fue así sólo estuvieron sus músicos y las luces de color verde, blanco y rojo pero la presencia de Natanael iluminó todo el lugar.

LO BUENO Y LO MALO

Como todo hubo momentos buenos y malos, destacando lo mejor es que un niño brincó la valla de seguridad y corrió a lado de Natanael quien le autografió su gorra, tuvo varios encuentros con sus fans y les cantó muy de cerca, además, muchos tuvieron la oportunidad tomarse una selfie, el ambiente fue de lo mejor se disfrutó al máximo; finalmente recibió rosas y simis.

Lo que no gustó mucho fue que las luces del escenario no ayudaron mucho y las personas que compraron boletos en general dijeron que no pudieron ver a su artista favorito ni mucho menos tomar una foto o video para presumir en sus redes sociales.

Cabe señalar que hubo en todo momento elementos de seguridad para salvaguardar la integridad de todos los asistentes.

Definitivamente Natanael Cano fue todo furor durante con su toque bélico que tanto se estuvo esperando como testigo de su paso en esta Feria de León.