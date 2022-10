Vane Oliveira ha revolucionado las redes al hablar de una maternidad real

Hablar sobre la maternidad de forma más natural, cercana y sin idealizar, le ha permitido a Vanessa Oliveira De Sousa, ganar la confianza de miles de seguidores y convertirse en una de las madres youtuber's e influencer's latinas con mayor proyección en redes sociales.

Conocida en el mundo digital como Vane Oliveira, la nacida en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia, al occidente de Venezuela, ha logrado combinar sus roles de mamá, youtuber, influencer y associate product manager, para alcanzar el éxito en los Estados Unidos, país al que arribó hace seis años buscando mejorar su calidad de vida y la de su familia.

En el año 2019, Vanessa inició su carrera como youtuber al crear su canal en la mayor plataforma de videos del internet y realizar publicaciones con contenido didáctico, fresco y divertido, con la premisa de inspirar a las jóvenes mujeres al demostrarles que con pasión, esfuerzo y dedicación se puede llegar al éxito, pero sobre todo dando gracias a Dios.

Como a toda mujer, la noticia de ser madre le cambió la vida a Vane Oliveira, y todo fue para mejor. La venezolana desde el año 2019 decidió compartir su experiencia y una variedad de consejos sobre la maternidad a sus miles de seguidores en la red social Instagram al igual que a sus suscriptores en su canal de YouTube.

"La maternidad es una de las etapas más emblemáticas de una mujer, a través de mis redes sociales muestro todo lo bueno y también lo no tan bello de ser mamá, buscó mostrarme como una persona normal que ha tenido cambios drásticos en su cuerpo durante el proceso maternal, así como mis sentimientos luego de dar a luz", describió la youtuber.

En su podcast Vane & JuliTuli, Oliveira se enfoca en publicar videos de su realidad diaria con su hija Julieta, "sin romanizar la maternidad, mostrándonos como somos, sin ningún estereotipo, allí publico experiencias vividas, challengers y blogs de viajes".

"Ser madre es un nuevo amanecer, no existe una guía exacta, pero si experiencias que te hacen mejorar, poco a poco vas a ir conociendo la personalidad de tu bebe y así lograrás entenderlo, cuando empieces a confiar en tu instinto y ver sus reales necesidades, el camino se hará más fácil", es la orientación de la joven venezolana a las damas que serán madres por primera vez y a aquellas que repiten la ardua labor de dar vida.

No todas las madres tienen un proceso satisfactorio y feliz, existe un Porcentaje de damas que lamentablemente son diagnosticadas con depresión postparto, para ellas Vane Oliveira envía un mensaje alentador. "La depresión postparto no es tarea fácil para nadie, sé que son días difíciles, pero después de la tormenta viene la calma, deben pensar en el día a día, vivir un día a la vez, ya que si piensan a futuro será más fácil estresarte, somos fuertes y podemos con todo lo que se ponga en nuestro camino como mamas".

La influencer defiende la postura de que las madres no pierden su lado sensual y a través de su cuenta en Instagram lo deja muy claro, “Es necesario no dejar de ser nosotras, cuidar de nosotras y que nos veamos espectaculares para nosotras mismas. Me gusta romper los parámetros a pesar de ser mamá también soy mujer, sexy y joven, así que hago looks combinados con mi bebé, pero sin perder mi estilo", dijo.

Todo el contenido que Vanessa Oliveira De Sousa publica con la intención de orientar y entretener puede ser visto a través de su cuenta en la red social Instagram @vaneoliveiras en donde ya superó los 361 mil seguidores, su cuenta de Tik Tok el cual tiene aproximadamente 500k de seguidores y en su canal de YouTube en donde ostenta 225 mil suscriptores.