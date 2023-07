Trino propone el humor como herramienta para concientizar a jóvenes sobre el cambio climático

Mariana Díaz, coordinadora de la Contribución Determinada a Nivel Nacional de Iniciativa Climática de México) y José Trinidad Camacho “Trino” compartieron ideas sobre cómo combatir los efectos del cambio climático a través del humor, en el conversatorio "No sólo con humor se quita el calor".

Fue el segundo de la serie “Tu vida cotidiana y el cambio climático”, organizada por Iniciativa Climática de México (ICM), y tuvo como objetivo visibilizar que el cambio climático no sólo altera el aumento de la temperatura, las lluvias u otros factores meteorológicos, sino también afecta las prácticas culturales.

ICM es una organización encargada de fomentar estudios y análisis de políticas que ayuden a disminuir emisiones que provocan el cambio climático. Actualmente toma fondos tanto internacionales como nacionales y los invierte con base en planeaciones estratégicas que determina a través de su Junta de Gobierno y expertos en mitigación climática.

En la charla, el monero comentó que a través del humor se pueden tomar acciones que dejen una reflexión, así como las historietas de los años 70 lo llegaron a hacer.

“Hay una parte en la que el humor tiene que entrar a tomarlo de una manera satírica, pero sí hay que tener mucho cuidado de que no pareciera que no nos está importando porque lo que queremos es reírnos”, comentó.

Por otra parte, el artista jalisciense resaltó que en su opinión los planes de estudio de las escuelas deberían destacar la importancia del cuidado del medio ambiente con asignaturas especializadas que sean enseñadas a la par de las materias habituales, y así educar sobre estos temas a las nuevas generaciones, además de hacerlos partícipes de iniciativas actuales.

“Tenemos hijos chiquitos y sabemos que ellos traen un chip que si te ven que agarras un cigarro te ven mal. Eso no pasaba antes, ver que alguien fumaba era algo cotidiano, era parte de la cultura. Si no olía a humo es que no había una reunión. Puedes decirle a los chavos que sean más participativos en miles de cosas que hay dentro de la comunidad”, dijo.

“Debemos tener una idea globalizada. Tú vives en este planeta. Hay que tener la idea de que nuestro planeta es nuestra colonia, nuestro barrio, es donde vivimos, aunque no físicamente debemos tener esa conciencia”.

Asimismo, desde su profesión Trino propuso una estrategia para comunicar las causas que persigue ICM y también compartió que para esto crearía nuevos personajes con una pincelada de frescura.

“Un programa que sea educativo, público, que ayude a tener con un folleto padre. Varios moneros podríamos ser los que hagamos esto. Chavas moneras e ilustradoras, que todos nos uniéramos a poner una propuesta para que sea, no un libro de texto, pero sí un folleto que esté apoyando este tipo de iniciativas a los jóvenes”.

Por su parte Mariana Díaz Ávila destacó que los riesgos del cambio climático también impactan a largo plazo en la cultura, perdiendo a la naturaleza como un estímulo para crear. “No me puedo imaginar la novela que quieras siempre con un marco de naturaleza alrededor. Cómo las culturas van creciendo y mejorándose alrededor de la naturaleza que nutre y a través de la cual podemos generar elementos culturales con los que después contamos historias”, comentó.