Sergio Sarmiento: Quiero trabajar hasta el último día de mi vida

Sergio Sarmiento cumple 26 años con el programa La Entrevista con Sergio Sarmiento. Domina y le cautiva este género periodístico que cada semana practica con diversos personajes, entre ellos los protagonistas que definen el rumbo político del país.

Inició como un programa de televisión que ahora también se puede ver a través de las redes sociales, porque si algo tiene claro el conductor es que hay que adaptarse a los tiempos.

Esta celebración por un año más de trabajo de la emisión que se transmite martes y sábados por ADN 40 la recibe con un luto personal por el repentino fallecimiento de su amigo, el también periodista Ricardo Rocha.

“La verdad lo extraño. Nos volvimos muy amigos. En los últimos años tuve una relación muy cercana con él. Su fallecimiento es un golpe personal muy fuerte.

“Puedo decir que Ricardo Rocha –quien murió el 4 de junio- nos dejó lecciones como que el trabajo que hacemos los periodistas vale la pena y hay que seguirlo haciendo y no hay que rendirnos nunca”, declaró en conversación con El Sol de México.

Al término de la grabación de su programa, desde un foro de TV Azteca, Sarmiento hace un par de reflexiones sobre su labor de 52 años como periodista.

“Lo importante del trabajo que hacemos es que no podemos dejar de trabajar. Quisiera hacer lo mismo que Ricardo (Rocha) y trabajar hasta el último día de mi vida.

“Rocha no paraba de trabajar. Sí supe que estaba enfermo ya llevaba un tiempo. Sí me ha dado un golpe severo su muerte. Quiero seguir trabajando como periodista, trabajar hasta el último aliento de mi vida y mientras me lo permita TV Azteca hacerlo”, afirma.

Sergio Sarmiento revela la segunda enseñanza que le deja Ricardo Rocha a quien conoció en la década de los 80, juntos hicieron el programa que se mantuvo al aire cuatro años, Rocha y Sarmiento.

“El trabajo que hacemos si es relevante que las ideas que nosotros promovemos si ayudan a cambiar al país y si ayudan a cambiar al mundo”, declaró.

El periodista añadió: “este año de transmisiones concluye en un momento en que pierdo un gran amigo, que pierdo un compañero de cuadro en el programa de transmisiones en ADN40, que duró cuatro años en que colaboramos”.

La Entrevista con Sergio Sarmiento en los últimos 12 meses sumó 104 entrevistas más, para hacer un total de 3350 en 26 años.

El conductor señala que las entrevistas más relevantes del último año fueron “son las que tuvieron que ver con el Pensamiento Liberal. Logré una serie de entrevistas de especialistas de todo el mundo que son defensores de la Libertad de Expresión, la Libertad de Mercado.Entreviste a personalidades del Centro de Investigación de Dinamarca. Uno de ellos, es un personaje brillante, entreviste a escritores importantes de la Feria del Libro de Guadalajara.

“A otras personalidades que tienen que ver con el mundo político mexicana. Uno de ellos, Mario Delgado, presidente de Morena, el partido más importante de estos momentos, pero también a personajes que están en la oposición, que nos ayudan a comprender mejor el México que estamos viviendo”.

La entrevista, dice Sarmiento, es uno de los géneros periodísticos más importantes. “Nos permite conocer los puntos de vista de quienes son los protagonistas en un punto determinado, quienes son los especialistas que nos ayudan a entender una situación en un momento determinado”.

EL RETO ELECTORAL 2023-2024

Sergio Sarmiento, a quién también le emociona analizar el escenario políticos del país, señala que el reto es grande para la cobertura del relevo presidencial en 2024

“Quienes nos dedicamos al periodismo político estamos ya empezando a ver la temporada política 2024. La Campaña Presidencial ya empezó y está empezando con movimientos tanto de las estructuras del Gobierno con las Corcholatas del Presidente Andrés Manuel López Obrador y al mismo tiempo vemos los esfuerzos por parte de la oposición por tratar de tener un candidato en común. Eso me parece que va a dominar completamente el trabajo que vamos a hacer durante los siguientes 12 meses y de aquí a las Elecciones Presidenciales”, detalló.

LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN PAÑALES

Otro de los temas que abordó Sergio Sarmiento es el uso de la Inteligencia Artificial en los medios de comunicación.

“Cuando ya viene el periodismo de todos los días, cuando ya viene el trabajo cotidiano de un periodista, los seres humanos todavía somos indispensables”.

TRIUNFO DE DELFINA GÓMEZ DE MORENA EN EL ESTADO DE MÉXICO, NO DEFINE LA SILLA PRESIDENCIAL

Ante el triunfo de la maestra Delfina Gómez Álvarez como gobernadora del Estado de México, reflexiona una vez más Sergio Sarmiento:

“En realidad las Elecciones del Estado de México, no nos dicen nada para las Elecciones presidenciales. Puedo decir que en todas las elecciones pasadas el Partido que ganó las elecciones de Estado de México perdió la presidencial”, comentó

“Sí, el Estado de México es muy importante con el mayor número de habitantes como estado. Sin embargo, el país en el que vivimos es de una gran complejidad y por lo tanto un triunfo en una elección estatal no garantiza un triunfo en una Elección Presidencial”, consederó.