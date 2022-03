Santa Fe Klan vivía a 5 minutos pero no conocía a las momias: así fue su primera visita al museo

Los éxitos siguen para el guanajuatense Ángel Jair Quezada, que se encuentra en gira por Estados Unidos con gran éxito. En su última visita a Monterrey, Nuevo León, aprovechó para visitar al influencer Roberto Martínez y grabar algunos episodios de su podcast “Creativo”, muy a su estilo Santa Fe Klan, ofreció una entrevista de 1 hora y 50 minutos en donde compartió curiosidades de su vida cómo que fue hasta hace poco que conoció las Momias a pesar de vivir a solo 5 minutos del museo.

Una de las primeras declaraciones fue que anunció que visitar su mural, ya es parte de los tour de Guanajuato y niños en el “Pípila”, ya cuentan la leyenda del rapero guanajuatense, aunque aclaró que son puras mentiras.

“Los morros dicen que vivía abajo del Pípila que me fueron a disparar a mi casa y mejor me fui a vivir a Santa Fe”, compartió entre risas.

Él pone música en las momias

Sobre la atracción turística más famosa de la capital guanajuatense, señaló que a las momias les hace falta algo para no ser tan aburrida la espera.

“Yo pondría un payaso o música en la fila, cuando fui todos se estaban peleando, todos estresados, me quedé de ajas cálmense”.

Confesó que hasta hace poco conoció las momias, que entró directo con su camioneta por un conecte de la clica de las momias y aprovechó para echarles su gallito a las tías.

“Hace falta algo porque la gente se aburre, como se tardan mucho en pasar como todos van viendo las momias caminan despacio, tardan en salir, cuando vieron que me metí sin hacer fila me rayaron la madre”, contó el rapero.

Recalcó que en las filas hacían falta unas rolitas, un mariachi que sí quería él lo pagaba, sobre todo los fines de semana, un payaso mínimo haciendo malabares.

Arriba Santa Fe

Emocionado platicó que su mural se ha vuelto una atracción turística, que incluso ya salen camionetas que llegan al barrio para conocer el que fue su hogar, ver el mural sacarse la foto y ahora pueden adquirir artículos de su primera tienda oficial.

“La calle se llena de fans, mi mamá me manda videos y eso que yo no estoy ahí, la banda no deja de ir”.

Santa Fe Klan, volvió a dejar claro que apoyará a su barrio en todo momento: “Voy a cumplir los sueños de mis vecinos con puestos de quesadillas, hamburguesas, surtir las tienditas, yo sé a quién y no me cuesta nada”, señaló.

Memes

Aprovechó también para explicar que ha aprendido hacer imagen de varios memes “uno platica cosas de una manera normal, pero a veces la gente corta y edita y se ponen hacer memes, la raza agarra su cotorreo, una vez explique cómo escribo las canciones hicieron un chin… de memes. Lo único que puedo decir es ¡Muchas gracias a la gente por ponerme en todos lados!

Sobre el momento que vive explicó que tanta de no clavarse tanto en los logros y mejor se concentra para que todo siga fluyendo.

Este mes continuará con su gira en Estados Unidos, prepara nuevo disco con diferentes sonidos y adelantó que en su mural hará una fiesta a la virgen el 12 de diciembre.