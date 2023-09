Roberto Palazuelos vuelve a la comedia: El Diamante Negro actuará en Tal para Cual

Roberto Palazuelos nació con el don de la palabra y la elegancia, de los que hará alarde este domingo como invitado especial en el programa Tal para cual, con el personaje del coach de vida Max Camela.

Palazuelos y Humberto Elizondo son los protagonistas invitados en la vida de las protagonistas, Nacasia y Nacaranda, que buscan desesperadamente recuperar en su economía.

“Acudí como actor invitado y siempre es un privilegio ir a ver a los comediantes, quienes se la viven de pura diversión y es todo un reto hacer reír a una audiencia, lo cual me parece bonito y de una gran fiesta para el alma”, comentó Palazuelos en entrevista.

“Max Camela es muy divertido, no me costó trabajo hacerlo y me va a gustar mucho que lo aprecie la audiencia”.

Para el actor, reencontrarse con Consuelo Duval y Lorena de la Garza en este programa, fue muy gratificante, pues “con ellas he trabajado por más de 20 años en diferentes historias”, compartió.

El actor con una gran trayectoria en telenovelas, series y realitys como el que presenta actualmente, Hotel VIP, que se transmite en Canal 5 de lunes a viernes, también habló de la importancia del género de la comicidad hoy en día: “Actualmente funcionan más los programas de comedia en televisión, para contrarrestar todo lo que acontece de hechos malos en la sociedad, asaltos, asesinatos, tanta violencia en la calle. Entonces el negocio de la comedia es muy gratificante y sana el corazón de la gente, como Tal para cual que produce mi gran amigo Reynaldo López”.

Apuntó que en cada personaje que interpreta, hay algo de sí mismo. “Siempre le pongo algo de mi personalidad, me entrego con mucha disciplina, ya llego con los diálogos aprendidos y haciéndole caso a un director de escena, que es muy importante que te dirijan, porque luego uno se sale del papel”.

Del Hotel VIP destacó el buen recibimiento que ha tenido entre el público, gracias a participaciones sorpresa, como la de Cristian Castro en concierto, “y repuntamos en rating, eso nos pone muy contentos, para que pueda haber una segunda temporada a futuro”.