Robbie Meza, el productor de Electro Latino que tienes que escuchar

Desde muy pequeño Robert Hayling Meza, mejor conocido como Robbie Meza, tuvo interés por la música. A los diez años aprendió, junto con su hermano, a tocar la guitarra y el piano, sin embargo, su vida cambió a los 18 años cuando formó parte de una gira como tecladista al lado de Gustavo y Rein, uno de los dúos más populares en su natal Venezuela. Pronto su interés en la producción musical lo llevó a componer y a producir maquetas con el dúo, dando como resultado varios temas que no tardaron en estar en el top uno de popularidad en su país.

“La música ha si sido una pasión desde siempre y sentía que si quería vivir haciendo mi pasión sabía que además de tocar un instrumento tenía que aprender a crear, componer, grabar y así tener la oportunidad que mi música pudiera llegar al oído de muchos.

Yo siempre he pensado que la música puede cambiar vidas, y es algo raro como cada canción puede llegarle a la gente de diferentes maneras. No importa si es triste, feliz, rápida o lenta. Si te identificas con una canción formará parte de tu vida y cada vez que la escuches te transportara a una realidad distinta”, declaró.

Gracias a su talento y disciplina, Robbie (@robbiemeza), ha tenido la oportunidad de trabajar con una multitud de artistas de varios géneros y países como México lo que lo ha llevado a ver la música desde distintas aristas.

“Hay muchos artistas con los que he tenido la oportunidad de trabajar y me han inspirado como lo son, Mau y Rick que actualmente soy su director musical y me encuentro de gira con ellos. Su ética de trabajo y humildad me dejan enseñanzas para implementar en mi proyecto y carrera.

Tuve la oportunidad de trabajar con Tainy y también es un productor que admiro mucho al punto de ser un referente a la hora de escribir mis metas. En México he tenido la oportunidad de trabajar con Matisse en su canción primer canción con Camilo, también en sesiones con Reik y otros escritores.

Como productor también he tenido oportunidad de trabajar con artistas como Camilo, Maria Becerra, Zion y Lennox, Mau y Ricky, Chino y Nacho, Guayna, entre otros”, dijo.

Electro Latino que suene desde Miami hasta Berlín

Robbie se encuentra en una etapa en la que quiere llevar su sonido hacia algo más fresco. / Fotos: Cortesía | @robbiemeza





Ahora Robbie se encuentra en una etapa en la que quiere llevar su sonido hacia algo más fresco, por ende, desde hace algunos meses ha trabajado temas con esencia EDM o Electrónica por lo que ha conseguido un estilo con el que se siente plenamente identificado: el Electro Latino. A este género pertenece Berlín de Zion y Lennox feat Maria Becerra, tema creado en Miami con un equipo de escritores y productores, entre ellos Omar García (OMG), Ender Thomas, Frank Santofimio, Omar (babykush) y el propio Robbie.

“Berlín es una historia basada en una noche en el club donde conoces a la que piensas es tu alma gemela, pero sin darte cuenta la noche pasa y se pierde entre la gente. Entonces, queda una obsesión con esa persona al punto de buscarla en todos los rincones del mundo. Al momento de entrar María logró dar la perspectiva de la otra persona dejando saber que simplemente fue una noche de diversión y no pasaría a algo más.

En el sencillo de Berlín participan Zion y Lennox quienes no dudaron en ponerle su lírica y estilo característico, así como también la voz inigualable de Maria Becerra.

“Desde la primera sesión ya teníamos una idea tan fuerte que al mostrársela a Zion no dudo en grabarla. Luego que Zion y Lennox grabaron la canción lograron un Junte increíble con Maria Becerra. En mi caso me siento privilegiado porque tuve la oportunidad de grabar y trabajar con ellos de principio a fin de la canción. Adicionalmente pude aparecer en el video, con lo cual estoy muy agradecido con ellos por hacerme parte de este lanzamiento.” finalizó.