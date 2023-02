Rihanna regresa a lo grande con su show en el medio tiempo más famoso del mundo

Fueron seis años de ausencia, Rihanna regresa a cumplir el mayor deseo de sus fans. La originaria de Barbados está de vuelta, y lo hace a lo grande en uno de los escenarios más importante de la música pop: el medio tiempo del Super Bowl, que se celebrará este 12 de febrero.

Con un total de ocho discos de estudio, que le han valido nueve Premios Grammy y 13 American Music Awards, además de superar las 200 millones de reproducciones en plataformas digitales, Rihanna es una de las artistas más aclamadas de la última década.

Te recomendamos: Rihanna manda mensaje a Mahomes tras broma, ¿sí es su jugador favorito?

La cantante llevaba alejada del medio artístico desde 2016 cuando, tras el lanzamiento de su disco Anti, hizo una pausa en su carrera musical para dedicarse a su faceta cómo empresaria, al frente de las compañías Fenty Beauty, Fenty y Fenty Skin.

La noticia de su embarazo, en enero de 2022 encendió las alarmas entre sus fans, en redes sociales se hablaba sobre la posibilidad de que se dedicaría de lleno a la maternidad, pero en septiembre sorprendió al publicar en Instagram una fotografía sosteniendo un balón de futbol americano.

La artista se dijo muy contenta y emocionada por el show de medio tiempo. | Foto: AFP

¿Por qué Rihanna había rechazado el Super Bowl?

Este anuncio sorprendió aún más, puesto que en 2019 Rihanna rechazó la invitación de la NFL, debido a la polémica suscitada con el jugador Colin Kaepernick, quien fue expulsado del equipo 49ers de San Francisco después de protestar contra el racismo y la brutalidad policiaca contra la comunidad afroamericana.

Ante ello, la artista señaló en una entrevista para un medio estadounidense que “no podía arriesgarme a participar en algo así. ¿Para que gane quién? Desde luego no. Simplemente no podía venderme de esa manera. Hay cosas en esa organización con las que no estoy de acuerdo, y no iba a ir a servirlos”.

Aunque no ha dado declaraciones públicas sobre esta participación, la intérprete de Umbrella está consciente del impacto que tiene su regreso, así lo demostró en el tráiler de su espectáculo, que se publicó el pasado 13 de enero.

“Han pasado 2 mil 190 días. Han pasado casi seis años”, se escucha decir a unas voces, mientras la cantante se acerca portando un afelpado abrigo de color amarillo. Cuando la cámara se fija en su rostro, ella simplemente la mira y hace un ademán de guardar silencio.

Hasta el momento se desconoce quién será el artista invitado, y dado que la lista de colaboraciones de la artista incluye a figuras como Eminem, Calvin Harris, Maroon 5, Shakira, Coldplay, David Guetta y Paul McCartney, se espera que haya una gran sorpresa.

Adiós Pepsi: Apple, nuevo patrocinador del medio tiempo

Este año la organización del show por primera vez recae en manos de Apple Music, cuyo catálogo musical contaba con más de 90 millones de canciones, al corte de septiembre de 2022.

En un comunicado recogido por medios estadounidenses, Nana-Yaw Asamoah, vicepresidente Senior de Socios estratégicos para la NFL, externó su orgullo por dar la bienvenida a dicha plataforma a este show, que había sido patrocinado por Pepsi por diez años.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

“No pudimos pensar en un socio más apropiado para la actuación musical más observada del mundo que Apple Music, un servicio que entretiene, inspira y motiva a millones de personas alrededor del mundo, a través de la intersección entre la música y la tecnología”, dijo.

run this town.@rihanna @RocNation @NFL @NFLonFOX #SBLVII #AppleMusicHalftimehttps://t.co/wmivMVgqWc pic.twitter.com/RtZLwKIWtZ — Apple Music (@AppleMusic) February 9, 2023

Publicado originalmente en el ESTO