Residente lo hace para divertirse y hacer conciencia por el momento que pasa la industria musical

El podcast Creativo fue el medio que eligió Residente, para sincerarse acerca de todo lo que le llevó a escribir el tema “Pa´ divertirme”, que lleva más de 9 millones de visitas.

El cantante puertorriqueño ofreció una entrevista al influencer Roberto Martínez, después de su exitosa participación en el Vive Latino, que marcó su regreso a México, después de tres años.

Honesto

En una charla de 53:34 minutos René, tocó varios temas como fue que aprovechó la pandemia para hacer lo que más le apasiona que es el cine, en este momento tiene en proceso una película y un documental. Señaló que el rap lo hace como hobbie “soy rapero y me gusta”.

Aclaró que su esencia no es tirar, es ser honesto, en torno a lo que le afecta y todo le aqueja, como la política, el sexo, y tenía bastante tiempo sintiendo la necesidad de expresar como se está moviendo la industria de la música.

Aceptó que su honestidad lo ha metido en problemas y el tiempo le ha enseñado a medirse.

Ser artista o ser famoso

Sobre el polémico tema “Pa’ Divertirme”, explicó que es todo un concepto y no lo hizo solo para tirar.

“Para mí era importante decir cosas que están pasando, marcar la diferencia entre lo que es ser artista y ser famoso; más por los chamaquitos que están creciendo en el género urbano que tienen ganas de ser raperos o reguetoneros, que entiendan los diferentes valores que hay en el género”.

El ex vocalista de Calle 13, pidió a los jóvenes talentos que cuando seleccionen, sí quieren irse por el ser famoso, por lo menos sepan que está la otra parte que escribe, que tiene un respeto, que ese respeto es muy importante.

Dejó claro que su fuerte no es tirarle a la gente y asumió ser el terror de la era en la industria musical, sus “tiraderas” se hacen grandes por sus letras.

Se divierte

“Sinceramente lo hago como una diversión, como un ejercicio de escritura, es el único momento en el que estoy encabronado pero me divierto, nunca nadie cuando está molesto se divierte, yo sí”.

Dijo que a diferencia de los demás cantantes que se dedican a tirar, él en sus letras explica las cosas bien, en el primer actor comienza tranquilo explica cómo me siente, en el segundo acto cuenta lo que está pasando y en el tercer acto llega a describir como está la situación.

Antes del lanzamiento del tema se la presentó a Alejandro González Iñárritu y le comentó que ojalá nunca se metiera en un problema con él.

El valor de escribir

Dejó a un lado las bromas para recalcar la importancia de llegar a los talentos jóvenes y que sepan el valor que tiene saber escribir.

“Desde hace tiempo vengo escuchando que para ser rapero no hace falta saber escribir, no es que yo sea cerrado y no pueda entender, para mí no es una buena forma de incentivar a los chamaquitos a la creatividad, tenemos que devolverle ese poder a los escritores, deberían de ser más famosos que los artistas que no escribir, deberían de cobrar más”.

Lamentó que hay artistas que les pagan cualquier cosa y no les dan las regalías de sus composiciones y ellos se llevan las regalías de un tema que no escribieron.

Finalizó haciendo un llamado a los escritores a cobrar más que se den a respetar, que sus nombres deben de estar en lo más alto.