Regresa 31 Minutos a México con una Calurosa Navidad

“Aquí no nieva nunca, aquí no hay noches blancas, no hay guerras de nieve pero hay bombas de agua”. Así comienza la canción Calurosa Navidad que da nombre al nuevo espectáculo navideño de la tropa de 31 Minutos, que recorrerá el país a finales de noviembre.

En entrevista, Pedro Peirano (cofundador de 31 minutos y la inconfundible voz de Tulio Triviño), aseguró que se trata de un show que busca mostrar los valores tradicionales de la navidad como la familia y la importancia de permanecer unidos, pero también que las Navidades en Latinoamérica se emancipan de la Navidad norteamericana que nos ha bombardeado con nieve, invierno y luces de colores.

La línea discursiva de 31 Minutos nunca ha perdido el encanto humorístico, y el talante sociopolítico que ha embargado sus espectáculos y nos demuestra una vez más que la risa y la crítica son indispensables para que tanto niñas, niños y adultos disfrutemos nuestro lugar en el mundo.

Peirano comenta que la Navidad para 31 Minutos es “perdonar, amistad, y sobre todo convivir con la familia que uno se inventa”, y que en el famoso noticiero con títeres de la televisión chilena (que ha trascendido sus fronteras hace años) lo más importante es “que a pesar de las claras diferencias entre los personajes, todos deciden aceptarse y seguir con su amistad”.

Juan Carlos Bodoque, a quien conocemos como el conejo rojo sarcástico y nihilista del noticiero, es quien protagoniza esta dulce historia, en la que al verse confrontado por su humor característico y sus vicios, logrará desentrañar el verdadero sentido de la Navidad: “la calidez del hogar se encuentra donde la familia está, y esa familia nosotros la elegimos.”

Pedro Peirano comenta que la motivación para hacer este show en México fue impulsada por las ganas de “devolverle a México un favor”, ya que tanto él como Álvaro Díaz, cofundadores de 31 Minutos, fueron influenciados por programas mexicanos desde que eran pequeños. Generando así que dos naciones tan unidas como México y Chile, permanezcan en un maravilloso y constante intercambio cultural.

Sobre el show, comenta que “se trata del espectáculo de 31 Minutos en el que más participa el público”, además de que nos esperan con canciones y adaptaciones mexicanas al guión creadas específicamente para las fechas del tour. También nos adelanta que por primera vez se escuchará la canción Péndulo caótico en escena.

31 Minutos está por cumplir 20 años, y el noticiero ha crecido junto a su público. Sobre la evolución de los fans del programa, Pedro comenta que la compañía ha madurado junto a los espectadores, y que “aunque los niños siempre sean niños, somos nosotros como adultos los que hemos aprendido también de las infancias”. Y cierra recordándonos que “la vida está llena de contrastes, por eso el humor es fundamental”.

Las fechas en las que nos sorprenderá éste show serán el 20 de noviembre en el Auditorio Nacional (con dos funciones), 26 de noviembre en el Citibanamex, Monterrey y el 27 en el Auditorio Telmex de Guadalajara.