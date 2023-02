Rápidos y Furiosos, familia en la película y afuera del set: Louis Leterrier

Para el director Louis Leterrier el buen cine es como “una comida de 12 tiempos”, donde se ofrecen platillos dulces, salados y amargos, brindando al comensal una experiencia global.

Por ello se siente muy emocionado de haberse sumado a la franquicia Rápidos y furiosos, al dirigir la décima y penúltima película de esta saga original, que en más de 20 años ha atrapado al público, combinando la acción y los autos, con la emotividad de una historia sobre la familia y la amistad.

"Se ha vuelto más fuerte, profunda y complicada, como en una familia regular. Entre más generaciones hay, es más complejo, hay tensiones, momentos felices, tristes o trágicos, pasa dentro y fuera de la pantalla”, comentó en entrevista exclusiva con El Sol de México.

El realizador agregó que al llegar al set se sorprendió de cómo los actores que han estado desde el inicio (como Vin Diesel, Michelle Rodriguez y Jordana Brewster) han trasladado esta unidad a la vida real.

“No pensé que el vínculo fuera tan poderoso, pero cuando vi fuera de cámara a estos actores liderados por Vin Diesel honestamente no había presenciado esto, no hay un grupo en el mundo que se comporte como ellos".

Rápidos y furiosos es una saga iniciada en 2001, y basada en el artículo Racer X escrito por Ken Li, que retrata el mundo de las carreras callejeras de autos. Originalmente fue protagonizada por Dominic Toretto (Diesel) y Brian O´Conner (Paul Walker).

Con el tiempo fue incorporando nuevos personajes y tramas, llevando a los protagonistas a verse involucrados en situaciones de robos, espionajes e incluso viajes espaciales, y es actualmente la sexta franquicia más taquillera de la historia, con una recaudación de seis mil 122 millones de dólares, por debajo de títulos como Star Wars, que tiene 10 mil 320 y Harry Potter, con 9 mil 215 mdd.

Una historia cercana

Louis recuerda que la primera vez que vio Rápidos y furiosos fue en compañía de Jason Statham (quien se sumó en la sexta entrega), mientras ambos se encontraban filmando su película El transportador en Francia, y desde ese entonces soñó con colaborar de alguna manera con esta producción tan exitosa.

El cineasta considera que este éxito se debe en parte a que cada director (James Wan, Rob Cohen, Justin Lin y John Singleton son algunos de ellos) ha sabido traer su propia visión, algo que para él vino de manera natural, pues “fue muy fácil ver hacia atrás, y encontrar estos recuerdos que tenía”, apuntó.

“Me gustan los elencos corales, me gusta la pluralidad, y Rápidos y furiosos siempre se ha caracterizado por tener personas de distintos orígenes y antecedentes, no sólo es una colección de estrellas de acción. Tenemos a Helen Mirren, Charlize Theron, Vin Diesel, tienes a estas personas que uno no pensaría que se reúnen en una película.

“Lo que pude hacer fue traer este amor por los elencos corales, mi amor por los actores y por los giros inesperados. Como soy francés crecí con influencias de todo el mundo, cine europeo, americano, africano, asiático, todo eso está en mi cabeza y mi corazón, debido a que está en una franquicia global, realmente traje el mundo a esta película”.

Destruir “piezas de museo”

Uno de los mayores éxitos de esta saga ha sido las emocionantes escenas de persecución, y la destrucción de los autos. Durante las nueve cintas anteriores se han utilizado 12 mil vehículos, de los cuales dos mil 500 han sido destruidos.

Al respecto, y sin adelantar demasiados detalles sobre cuántos autos emplearon para esta décima entrega, Louis señaló que será la más impactante a nivel emocional, pero también la que contenga más escenas de acción, algunas de ellas nunca antes vistas.

Para él fue emocionante rodar esos momentos, aunque también le dolía ver tanta destrucción en el set. “Tienes que romper huevos para hacer un omelette precioso, y aquí había que destruir algunos autos. Me sentía muy mal, porque parecían piezas de museo que estábamos obligados a destruir”, comenta entre risas.

Asimismo, agregó que ver a Vin Diesel a bordo del auto que lo hizo famoso, fue un verdadero sueño hecho realidad.

“Los carros han sido destruidos casi desde los inicios del cine, pero, ¿cómo hacerlo diferente y a su mayor nivel? La primera vez que estuve en el set y vi el Dodge fue increíble. Conocer a Vin Diesel fue maravilloso, pero conocer a su auto fue todavía mejor. Cuando lo encienden, suena como un rayo o una explosión, cada auto suena como un monstruo”, finalizó.

Rápidos y furiosos X estrenó la noche de este viernes el tráiler oficial y llegará a las salas el 12 de mayo.