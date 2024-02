Pochi Ayoso le canta al amor tóxico

El cantante de pop, urbano y reggaetón Pochi Ayoso promociona su más reciente single, titulado Heriditas (Así no), una canción que habla de un amor tóxico. “Creo que es algo que todos transitamos desde uno otro lado”.

Al hablar sobre el sencillo, aseguró que “es una canción que dice no quiero más esto, no quiero este tipo de amor, porque no me suma, un amor con odio daña, es un tema que ayuda a soltar un amor nocivo que lamentablemente sigue siendo normal, y socialmente aceptado, por patrones patriarcales establecidos”.

El artista explicó que “si bien no es la primera colaboración, es la primera vez que se realiza una colaboración de esta escala con Dai, una amiga desde hace 14 años, y un gran equipo de compositores, es una colaboración de cuatro países México, España, Argentina y Colombia”.

Sobre cómo nace y en qué consiste la melodía, comentó: “Surge por un mensaje que me envía por Instagram el compositor Sebas Caldas porque mi música se estaba escuchando mucho en Colombia. A raíz de eso me envía varias canciones para escuchar y elegir si quería cantar una o más, cuando escucho borracho, lo que luego fue heriditas, automáticamente sentí que la debía hacer con Dai con quien ya veníamos viendo canciones para hacer juntos, y fue automático y ahí nos pusimos a trabajar”.

Acerca de cuál considera que es el elemento más novedoso del tema en pop urbano compuesto por él, Laura Daniela Rubiano, Carlos José Montado Cruz, Domingo Lorenzo Varela, Oscar Campos Gutiérrez, Daiana Liparoti, Sebastián Caldas Gómez y Samuel Ortiz Newmark, producido por El Alquimista, el artista mencionó: “Como en todas mis canciones no hay un género direccional, no se la cantamos ni a un hombre ni a una mujer, esta neutro para que la gente lo dedique a quien quiera, también buscamos un sonido urbano que recuerde nuestras raíces y además mezclamos guitarras flamencas muy suaves que dan fuerza”.

El cantautor expuso que el proceso creativo fue largo e intenso. “Fue difícil trabajar a la distancia, sobre todo el tema del videoclip fue buscar dónde grabar las voces porque todo el equipo de producción estaba en Madrid, ver y compaginar horarios, pero al mismo tiempo fue un proceso hermoso de mucho aprendizaje”.

De lo más sobresaliente de su trayectoria, Pochi Ayoso manifestó que “en el rubro musical fue ‘Calor’, mi colaboración con la DragQueen española Pupi Poisson, canción que hoy se escucha en todos los antros de Chueca y sonaba en las carrozas del Pride Madrid”.

Al preguntarle ¿en algún momento has tenido comentarios encontrados por las letras de tus canciones?, el músico respondió: “Sí en el primer single, tuve muchos comentarios por hacer música sin género y por pertenecer al colectivo LGBTTTIQ+”.

De sus retos, Pochi dijo que el mayor reto es ser artista independiente sin un sello que lo apoye por detrás. “Ser artista independiente es como construir un edificio sin gente, donde uno es arquitecto, obrero y pintor, y haces desde el pozo hasta la construcción final”.

Al charlar sobre si le gustaría realizar alguna colaboración, Ayoso expresó: “Un sueño sería con TINI, Lali, pero me encantaría hacer un disco que sea toda colaboración con artista emergentes del colectivo”.

El cantautor adelantó que se encuentra trabajando en un nuevo tema junto a Sebas Caldas, Laura Rubiano y Samuel Newmark que planean que su estreno sea muy pronto y para junio se vienen cosas muy bellas e interesantes.

Para concluir invitó a sus fans y público en general a seguirlo en sus redes sociales donde lo encuentran en IG, TW y FB como @pochiayoso y en Tiktiok: @pochi.ayoso.