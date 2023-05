Momento rockstar fallido: Eduin Caz se lanza al público y nadie lo atrapa (Video)

Grupo Firme se presentó en el evento Sueños Festival 2023 en Chicago, Estados Unidos, la banda mexicana, es uno de los grupos más populares del regional mexicano y dio ua actuación inolvidable a todos sus fans.

Y vaya que fue inolvidable, ya que durante su participación, el vocalista de la agrupación, Eduin Caz, mientras interpretaba uno de sus temas quiso sentirse como un rockstar, pero la aventura no le salió bien.

“Puro Grupo Firme” se escuchó en el recinto, mientras Eduin se preparaba para lanzarse al público, pero no contó con los asistentes no entenderían sus intenciones y no reaccionaron a teimpo.

Varios espectadores estaban grabando con sus celulares, por lo que no alcanzaron a cachar al cantante, que había tomado un buen impulso para dar el salto.

“Arriba los latinos y puro Grupo Firme”, exclamó el cantante.

Después de no ser atrapado, los fans de Grupo Firme ayudaron al vocalista a pararse, mientras, el intérprete sólto unas carcajádas.

Afortunadamente no resultó lesionado, y el equipo de producción tuvo que auxiliarlo, para también ayudarlo a subir al escenario, pese al pequeño gran incidente, el vocalista continuó interpretando sus éxitos.

Grupo Firme cancela conciertos

Grupo Firme ha cancelado varias de sus pesentacione en en Morelia, Veracruz y Cancún.

La banda, liderada por Eduin Caz, se encuentra haciendo la gira "Hay que Conectarla", recorriendo diferentes ciudades de Estados Unidos y México. No obstante, estas cancelaciones han generado dudas sobre sus próximas presentaciones.

Aunque el equipo de la agrupación dijo que las cancelaciones se debían a cuestiones ajenas a los intergrantes de la banda, en redes sociales se especuló que se debía a la baja venta de boletos.

En las redes sociales, los usuarios dijeron tenía que ver con el descenso en la popularidad de Grupo Firme y las múltiples polémicas en las que se ha visto envuelto Eduin Caz y sus publicaciones en las redes sociales podrían haber influido en esta situación.

