Nina Guimerá: La influencer que promueve la lucha contra el bullying

La creadora de contenido y experta en marketing es una de las voceras y embajadoras de la National Voices for Equality, Education and Enlightenment, luego de haber

Las palabras tienen un poder y cada quien decide si se maneja de manera positiva o negativa hacia otras personas, afirmó Nina Guimerá, una influencer de origen venezolano que promueve a través de las redes sociales un mensaje de respeto al prójimo después de haber sido víctima del bullying.

Originaria de la ciudad de Maracaibo, lleva 6 años viviendo en Atlanta, donde se dedica a ayudar a migrantes a resolver problemas legales relacionados con la migración y el cuidado del crédito, a través de la creación de contenidos con una nota de humor.

“Yo no me preparé para hacer humor, mis videos en Instagram son bastante naturales, hablo de los problemas que le pasan a las mujeres, que están a dieta, que están gorditas y cosas cotidianas, no es stand up comedy, sino expresar mi vida cotidiana a través de las redes”, señaló en entrevista.

Nina salió de su país por la inestabilidad económica y política. “Logré huir de mi país y me tocó empezar desde cero, haciendo muchas cosas y reinventándome y hoy en día podría decir que ya estoy en una posición estable, más tranquila, dándole un mejor futuro a mi hija de 14 años”, narró.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nina Guimerá 🌐 (@ninaguimera)

Aunque sus primeros videos carecían de estructura, tuvieron un crecimiento de audiencia orgánico, por lo que cuando comenzó a ver su capacidad para influenciar a ciertas personas decidió hacerlo de manera que fuera algo positivo para los demás.

“Que no sea una chica que se viste, que llora por la dieta, y listo, sino cómo lo puedo engranar con mi vida cotidiana para que deje un mensaje positivo porque tengo una hija de 14 años que está en plena fase de adolescente y pensaba que quisiera que si ella me siguiera a mi obtuviera algo positivo”, explicó.

Su cuenta de redes sociales, que actualmente cuenta con una comunidad de más de 340 mil seguidores, comenzó a crecer, pero debido a que enfrentaba un problema de obesidad, encontró a un sector que emitía comentarios negativos.

“Hay personas que cuando llegas a cierto número de seguidores que te siguen personas buenas como personas que no aceptan lo que eres. Eso me llevó a una gran depresión llamada obesidad donde conseguí muchas personas en mis redes que me hacían daño, que me hacían bullying, y trataba de manejarlo como adulto”, contó.

Sin embargo, el suicidio de un menor de edad en la ciudad de Austin, Texas, a causa del bullying, la marcó haciendo que comenzara a dedicar sus esfuerzos a combatir este flagelo social.

“Soy una de las voceras y embajadoras de la National Voices for Equality, Education and Enlightenment, una asociación sin fines de lucro ubicada en Florida, donde ellos educan tanto a niños como a padres y maestros para poder sobrellevar el bullying”, señaló.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nina Guimerá 🌐 (@ninaguimera)

De igual forma se realizó un procedimiento bariátrico ya que su salud estaba siendo comprometida, pero posteriormente se dio cuenta que siempre hay gente abusadora que toma cualquier pretexto para hacer bullying.

“Eso es lo que trato de explicar a través de mis redes y por eso ha tenido un crecimiento grande porque además de hacer contenido y el humor que yo solía hacer estoy incluyendo muchos temas interesantes como es la ayuda al inmigrante, servicios legales y todo lo que es el bullying”, contó.

Actualmente tiene su principal fuente de ingresos y ofrece empleo a tres personas que le asisten en la creación de contenidos y de campañas de marketing.

➡ Suscríbete a nuestra edición digital

“He trabajado con marcas importantes como Open English, una compañía muy grande de clases de inglés, grandes supermercados en latinoamérica, y ahorita soy embajadora de la marca Adidas, de ciertas productoras que traen a Daddy Yankee, Nicky Jam, Bad Bunny, trabajo haciéndole campañas publicitarias a esas productoras”, relató.

Entre sus proyectos a futuro se encuentra la creación de una fundación sin fines de lucro para ayudar a niños y adolescentes en el proceso migratorio.

Gossip Karen Cardona: Quiere inspirar al mundo con su proyecto nutricional

“A futuro quiero montar compañías de marketing para generar trabajo para otras personas que se encarguen de hacer crecer a pequeños emprendimientos para volverlos grandes con estrategias porque muchos no saben la importancia del Instagram, Facebook y Tiktok”, dijo.