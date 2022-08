Película de Pedro Páramo en Netflix ya tiene director: Rodrigo Prieto

El nominado al Óscar, Rodrigo Prieto será el encargado de la dirección de la nueva cinta Pedro Páramo para Netflix.

La noticia fue anunciada durante el evento de Netflix que presentó una campaña de promoción y producción de cintas mexicanas como parte de la celebración del Día nacional del cine mexicano.

“Para mí, Pedro Páramo me impactó mucho al leerla, después la volví a leer y tuve otra perspectiva, cada que la leo encuentro más detalles; es muy emocionante".

“Stacy Perskie (productor) me llamó estando en Oklahoma filmando Los asesinos de la luna de las flores del director Martin Scorsese y que lleva más de un año editándose".

“Son de esas cosas que del instinto te dice no sé que es, obviamente me impactó y me pregunté: ¿podré? Algo me dijo que sí. Me he estado aventando, desde entonces estaba filmando Barbie y la mitad de cerebro estaba pensando en Pedro Páramo”, afirmó Prieto en conferencia.

El director de fotografía asume dicho proyecto luego de haber sido parte del equipo del filme de Barbie, junto a Margot Robbie y Ryan Gosglin.

“Margot es una adorada y gran actriz tiene esta cosa que he visto poco, domina la técnica del cine y la entiende perfecto, pero la emoción le sale a flor de piel.

“Barbie puede parecer algo superficial, pero no lo es, va a sorprender a muchos, trae un trasfondo súper potente detrás de ese rosa”, dijo Prieto, quien asume el rol de director de foto del filme dirigido por Greta Gerwig.

Además, entre otras producciones también se adelantó el próximo estreno de la cinta Ruido, de Natalia Beristáin, en la que su mamá Julieta Egurrola funge como protagonista, paralelo a Teresa Ruiz.

“Tomé muchos años en desarrollar y decidir y embarcarme en un universo de esa naturaleza, pero más allá del resultado, ha sido de los procesos más ricos que he estado involucrada; no sé si volvería a filmar con mi madre como protagonista porque se mezclan muchas cosas, pero me siento muy orgullosa que una actriz como ella, que es una bestia de actoralidad, esté en una película de principio a fin".

Presentación de Netflix de films como parte del Día Nacional del cine mexicano.





“Con Teresa estoy muy agradecida por subirse al barco con nosotras, fue gran guía y ayudó a mi mamá solo por estar ahí, con su ser humano; a las dos (Julieta y Natalia) nos allanó mucho el camino”, contó la directora en conferencia.

Ruido es una película que aborda el sentir de una madre, así como de tantas en este país, que está en busca de su hija desaparecida, bajo el contexto del México actual.

“Si bien es la columna vertebral de esta película, lo que más me importaba era entrelazar las otras historias de mujeres con el que personaje de Julia (Egurrola) va hilando redes a través de su búsqueda y es una cinta sobre el poder colectivo y posibilidad de encontrar esperanza en un momento como este”, comentó Beristáin.

De acuerdo con Ruiz, espera que el filme que exhibe la situación actual de las mujeres en territorio mexicano sea visto en otros países con el fin de generar conciencia sobre dicho problema.

“Es la película más difícil y una de las más importantes de mi carrera por más que haga muchas más. Yo hago a la periodista que acompaña a la madre, mi trabajo es escuchar las historias, mucho de mi personaje es mi estar ahí.

“Yo llegaba al hotel y vomitaba todas las noches por estar recibiendo esta cantidad de información de las madres rastreadoras de las víctimas y estar soportando ese peso frente a la cámara. Nunca había dimensionado la importancia de escuchar y ahora lo viví en carne propia; estar con Julieta era estar de la mano al mismo tiempo con la historia de esas madres que buscan a sus hijos necesitan una comunidad que las lleve de la mano y en este sentido nosotros llevamos ese soporte de esa comunidad”, expresó Ruiz.