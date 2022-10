Muere Loretta Lynn a los 90 años, una leyenda de la música country en EU

La cantante Loretta Lynn, una leyenda de la música country de Estados Unidos en la que influyó en buena medida con sus letras, murió a los 90 años, según un comunicado de la familia que se le proporcionó a la prensa.

"Nuestra querida madre, Loretta Lynn, falleció en paz esta mañana 4 de octubre mientras dormía en su amado rancho en Hurricane Mills", se lee en el comunicado.

Su familia pidió respeto mientras atraviesan el duelo y anunciaron que pronto se darán detalles sobre un "servicio conmemorativo".

Nacida en Kentucky, fue una de las primeras mujeres en ascender a la cima de este género musical en las décadas de 1960 y 1970, hablando más abiertamente que nunca en sus letras sobre la sexualidad y la vida íntima de las mujeres de su época.

Su vida fue la mayor inspiración para sus letras, ya que a sus 17 años se embarazó y tuvo que enfrentarse a las dificultades de un mal matrimonio y la inexperiencia de convertirse en madre durante su adolescencia.

Por ello es que se le conoce como una pionera en plasmar la sexualidad de las mujeres y sus sentimientos en las canciones.

"Entonces, cuando canto esas canciones country sobre mujeres que luchan por mantener las cosas andando, se podría decir que he estado allí. Como digo, sé lo que es estar embarazada, nerviosa y pobre", relató su primera autobiografía Coal Miner’s Daughter.

Algunos de sus éxitos fueron Don't Come Home A' Drinkin' (With Lovin' On Your Mind) y You Ain't Woman Enough (To Take My Man).

Con ellos se mantuvo como número uno de la música country en 1966, siendo la primera mujer en ese género que logró escribir un éxito que encabezó las listas.