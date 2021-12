Micky Huidobro, bajista y vocalista de Molotov, debuta como locutor

“¿Ubicas la palabra ñáñaras? Bueno, pues eso sentí. Las sentí ahí”, dice Micky Huidobro con toda la intención sobre su experiencia al escuchar su voz por primera vez en el podcast Gang stories.

El bajista y uno de los vocalistas de Molotov, transformó su voz para hacerla más gruesa, dramática y carrasposa en su trabajo como narrador en la producción original de la plataforma de streaming Deezer.

Su voz es el vehículo que nos transporta a Jamaica en los años setenta. En medio del reggae y las playas de ensueño, pero también de la violencia, el tráfico de mariguana y cocaína a los Estados Unidos, que dieron origen a uno de los narcotraficantes más escurridizo de la época, Christopher Dudus Coke.

Los delitos de este criminal que hoy paga una sentencia de 23 años en Nueva Jersey, forman parte del primero de seis episodios de este podcast sobre crímenes reales. Ahí se cuenta la vida de otros maleantes como Stanley Tookie Williams con anécdotas similares.

“Con estas historias te das cuenta que el mal siempre ha estado presente y que muchas son peleas por el poder o por zonas. Lo mismo que pasa hoy en día, sólo que antes las mafias eran otra cosa, eran diferentes. Cambió el nombre y lugar de la pandilla, pero sigue siendo la misma maldad. Creo que vamos a seguir viviendo esto toda la vida”.

Para adentrarse en el mundo criminal y transmitir ese misterio, el músico retomó la esencia de algunos programas donde los narradores utilizan tonos dramáticos para contar las aventuras.

“Me quedé clavado con unos peruanos que hacían traducciones del inglés. Se me quedó pegado no tanto el tono, sino la manera de contar las cosas. Y mucho de lo que contamos aquí está basado en esto”, cuenta el músico, quien recibe a El Sol de México en su restaurante Pipí Cucú, ubicado sobre la avenida Desierto de los Leones, en la Ciudad de México.

El resultado son cuatro episodios que mantienen el oído del espectador pegado para conocer no sólo las fechorías de los criminales, sino todo el contexto que dio pie a que surgieran. Eso fue lo que le dio ñáñaras a Micky cuando se escuchó por primera vez en la producción de Dixo, plataforma que creó el podcast.

“También porque lo escuché en el estéreo de mi nave, un lugar encerrado y encapsulado. Fue como una voz con esteroides hablándote, porque se siente con mucha intención y personalidad. Además no te está contando un cuento de hadas, son cosas fuertes y creo que embona muy bien con todo el ambiente”.

Una nueva oportunidad

Micky Huidobro se une a la lista de músicos y cantantes que han encontrado en la producción de podcast una nueva ventana para generar contenidos y vínculos con su público más allá de la música.

“Siempre son un buen modo de comunicación”, comenta el músico. “Tienes un mar azul abierto totalmente a tu disposición. Depende de tu habilidad de comunicación y a dónde la llevas. Me parece una herramienta que está al alcance de muchísimas personas. Incluso hoy es más fácil que alguien tenga un celular que un estéreo o una radio en su casa”.

La inquietud del músico por esta forma de comunicación viene de tiempo atrás. Ya había realizado una colaboración con Olallo Rubio para Saque mate, cuyo nombre comparte con una cerveza que el músico sirve en su restaurante.

Cuando inició la pandemia, Micky tenía la idea de hacer algo con Molotov, “un podcast anunciando los shows que vienen, reseñas y demás. Pero luego me di cuenta que no íbamos a tener conciertos y que mejor era invitar a alguien a escribir un tema. Pero producir algo así en una sesión es muy difícil, así que me quedé tocando el bajo y haciendo unas historias locochonas”.

Fue entonces cuando Deezer lo invitó a formar parte de esta historia que se encuentra disponible de forma gratuita en la plataforma de streaming.

A la par de este proyecto, Micky se encuentra ensayando junto a Molotov los temas para el nuevo disco que iniciará grabaciones en unas semanas, con miras a estrenar en 2022.

“Estamos por grabar en enero y febrero. Sólo nos falta ver dónde y con qué productor”, cuenta el bajista.

“Temáticas habrá muchas, pero uno se da cuenta que está viviendo en un ciclo, que regresamos de alguna manera a 1994, pero con un Molotov con mucha más experiencia, dominio del instrumento y la palabra. Y tenemos todo para meter un golazo”, concluye.