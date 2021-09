Mell González destaca en las pasarelas

Mell González sabe que la disciplina, el ejercicio y una buena alimentación, no son suficientes para hacerse presente en las pasarelas de moda, pues se necesita humildad y amor para lograr cualquier reto que se presente, además de buscar romper con los mitos y leyendas que surgen en este medio.

El atractivo modelo de 22 años, nació en la Habana Cuba y cuenta con nacionalidad norteamericana, su madre es médico, su padre es entrenador personal y especialista en nutrición deportiva.

Mell González Borrego estudió teatro desde muy pequeño, a los 15 años viajó a México para continuar con sus estudios de actuación y modelaje, ahí tuvo la oportunidad de participar en los premios Tv y Novelas, un año después se mudó a Estados Unidos donde su carrera prosperó significativamente.

Ha estado presente en los importantes premios: South Florida international fashion week, Miami fashion week, Fort Lauderdale fashion week, Miami swim week, así como en videos musicales de algunos artistas.

Existen muchas ideas y leyendas acerca de lo que ocurre detrás de las pasarelas, las cirugías son una de ellas, muchos modelos se someten a tratamientos estéticos con el objetivo de verse mejor y mantenerse activos en los llamados a modelar.

En ese sentido, Mell señala que no está en contra de las cirugías estéticas, siempre y cuando sean realizadas por personas especializadas y no signifiquen un riesgo para la vida “pienso que cada persona es libre de decidir lo que desea hacer con su cuerpo, en mi caso, nunca me he sometido a cirugías estéticas, y no tengo pensado hacerlo por el momento”, señaló.

Otro de los problemas que enfrenta el modelaje es la venta de estereotipos, los cuales se han ido disolviendo con las nuevas políticas de inclusión que comienzan a hacerse cada vez más presentes en los medios.

Actualmente, podemos ver cuerpos más apegados a la realidad, por lo que se abre un campo importante para cualquier persona que quiera dedicarse a ser modelo “me gusta que las personas no piensen que existe un estereotipo de belleza, cada quien tiene una forma diferente de ser bello: un modo de sonrisa, de mirada, de manera de expresarte… Todos tenemos una esencia distinta que nos hace seres hermosos”, expresó Mell.

Según la Encuesta Nacional de Salud, cada año, al menos, se registran 20 mil nuevos casos de bulimia y anorexia en jóvenes en México; durante la pandemia, los casos aumentaron.

El modelaje no está exento de este tema pues muchos modelos ponen en riesgo su vida con tal de seguir activos, sin darse cuenta que se someten a dietas que lejos de ayudarlos a verse mejor, terminan por causarles enfermedades e incluso la muerte.

El modelaje es algo que se debe practicar sin ocasionar algún problema para la salud sobre todo las dietas deben ser puestas por un doctor, algún nutricionista y nunca debe interferir en la salud, ni el bienestar.

“Si alguna actividad te ocasiona daño, entonces no es buena para ti esto aplica para cualquier profesión, todo lo que hagas debe hacerte feliz y pleno, nunca debe hacerte sufrir”, dijo Mell.

Finalmente, un modelo debe estar sometido a disciplina en cuanto a ejercicio y alimentación se refiere, pero para Mell antes se encuentra el ser humano, por lo que considera que “no somos nuestra profesión, debemos ser buenas personas, después vienen las exigencias del trabajo, porque no puedes ser exitoso, si no eres humilde y agradecido con todo lo que tienes en la vida”.