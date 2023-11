Mauro y Mauricio Rosero: Hermanos que dejan huella en la música y son nominados a los premios Rolling Stone

La canción "¡Sueño en USA!", interpretada por los talentosos hermanos Mauro y Mauricio Rosero, ha capturado la esencia de la lucha y la esperanza de miles de migrantes que buscan un futuro mejor en los Estados Unidos. Esta emotiva canción ha sido nominada en los renombrados Premios Rolling Stone 2023, lo que representa un emocionante reconocimiento a su impacto y relevancia en la música actual.

La canción, que narra las historias de migrantes, en su mayoría de origen latino, que se embarcan en la travesía hacia los Estados Unidos en busca de oportunidades y una vida mejor, ha tocado profundamente a quienes la han escuchado. "¡Sueño en USA!" se ha convertido en un himno de valentía y determinación, con su versículo "Siempre me he caído, siempre me he levantado, luchando por lo mío" resonando con la tenacidad y resiliencia de aquellos que emprenden este viaje.

Mauro Rosero, con raíces colombianas y un compromiso inquebrantable con la música, ha forjado su carrera a través del sello independiente M2 Studios y colaboraciones con Son M&M Salsa. Esta nueva canción se suma a su lista de éxitos, incluyendo "El malo", "Miles", "Intensa" e "Influencer", que han dejado una huella imborrable en su camino artístico y emocional.

Esta fusión de culturas musicales agrega profundidad a la canción, evocando el espíritu de dos naciones que, a pesar de la distancia que las separa, comparten el amor por la música y la búsqueda conjunta de la esperanza.

Mientras "¡Sueño en USA!" continúa inspirando a aquellos que cruzan fronteras en busca de nuevas oportunidades en ciudades vibrantes como Miami, Nueva York o Los Ángeles, la nominación en los Premios Rolling Stone 2023 añade un capítulo significativo a la carrera de los hermanos Rosero.

Esta nominación también contribuye al diálogo más amplio sobre la importancia de la empatía y la comprensión en el mundo actual.

El pasado 26 de octubre, se llevó a cabo la esperada gala de los Premios Rolling Stone en Español, un evento en Miami que reunió a talentosos artistas de la música, el cine y la televisión de habla hispana.

Estos premios reconocen a aquellos que han destacado por su impacto cultural, innovación, originalidad, audacia, calidad y su contribución significativa a la industria. La noche estuvo llena de emocionantes actuaciones en vivo y conmovedores discursos, celebrando la creatividad artística en nuestra lengua.

Este evento es un testimonio de la influencia global de la cultura hispana en el mundo del entretenimiento. Los Premios Rolling Stone en Español brindan un merecido reconocimiento a quienes hacen que la música, el cine y la televisión hispana brillen con luz propia.