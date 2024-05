Marc Martel prepara su regreso a México con homenaje a Freddie Mercury

Hace aproximadamente 20 años el cantante Marc Martel descubrió a Queen, cuando gracias a uno de sus colegas, se percató que su voz sonaba similar a la de Freddie Mercury.

Así comenzó a experimentar con las canciones de la banda británica, e incluso grabó su propia versión de Bohemian Rhapsody. En entrevista con El Sol de México, el canadiense opinó que el fallecido intérprete de “I Want To Break Free” se mantiene vigente por su amplia capacidad artística.

“Era la perfecta combinación de habilidades, de ser un buen intérprete y conectar con su audiencia, nunca se mostraba demasiado vulnerable”, explicó el artista, quien comenzó a rendirle tributo a Mercury en 2011, tras audicionar en una convocatoria hecha por Roger Taylor, baterista de Queen.

“Una cosa que me dijo uno de los amigos es que, cuando veía un show de Queen en YouTube, cada que presionaba pausa, Freddie estaba haciendo alguna pose de superhéroe. Estaba muy consciente de sus movimientos corporales, y siempre se presentaba a sí mismo de la mejor manera posible”, apunta el cantante.

Fundada en los años 70, Queen es una de las bandas más importantes del rock británico, con altas ventas de sus álbumes que fueron merecedores de un Récord Guiness en 2005, tras haberse mantenido durante 26 años en las listas de popularidad de Reino Unido, además de que sus miembros forman parte del Salón de la Fama del Rock desde 2001.

Una visión única de Queen en el escenario

Existen numerosos actos de tributo a ellos, pero Martel asegura que su show, “One Vision Of Queen”, es único, pues no se trata de una imitación, sino de un homenaje al legado de Queen.

“Su legado no necesita ayuda, pero creo que nosotros ofrecemos lo más cercano a experimentar cómo hubiera sido ver a Freddie y su banda en vivo”, afirma el artista, quien además recrea los gestos y movimientos del líder de Queen.

Actualmente Marc Martel se prepara para regresar a la Ciudad de México, para ofrecer un concierto el 30 de mayo en el Auditorio Nacional. Según adelanta, ofrecerán un setlist confirmado por los grandes éxitos de la agrupación, así como algunas canciones no tan conocidas de los creadores de “Love Of My Life”.

“Añadimos algunas canciones que no tocamos el año pasado, como “A Kind Of Magic”, “Flash” y “Seaside Rendevouz”. Tratamos de hacerlo un poco más fresco, pero cuando tocas un show de Queen, tienes que tocar los hits, y lo seguimos haciendo, sólo con algunos cambios”.

Durante la gira internacional que ha emprendido con este show, el canadiense ve con agrado cómo los padres de familia acuden con sus hijos a disfrutar de esta música, y mantener vivo el gusto por las canciones de Queen entre las nuevas generaciones.

“La generación de Queen es un poco más grande que yo (el artista tiene 47 años), pero mi elemento favorito es ver a la generación anterior que creció con Queen acercarlo a sus hijos, eso lo veo mucho en la audiencia en los conciertos. Padres viendo a sus pequeños sonriendo, y a veces con lágrimas en sus ojos, es probablemente la razón principal por la que sigo haciendo esto”, finalizó.