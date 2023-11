Jennifer Aniston dedica emotiva despedida a Matthew Perry: Descansa en paz hermanito

Luego de que los fans y seguidores de la serie Friends, se conmovieran por el fallecimiento de Matthew Perry, al igual que compañeros de rodaje, amigos y personajes del espectáculo, poco a poco el goteo de despidos individuales por parte de los protagonistas del famoso programa de televisión ha ido llegando, y en esta ocasión fue Jennifer Anniston quien dedicó unas emotivas palabras para decirle adiós al actor.

Fue el pasado 28 de octubre cuando el histrión conocido por interpretar al personaje de Chandler Bing en Friends, fue hallado muerto en el jacuzzi de su casa en Los Ángeles, California, por causas aún indeterminadas.

Por tal motivo, desde que el suceso se hizo público, las redes llenaron de palabras de cariño dedicadas al famoso; el primero fue Matt LeBlanc, el inolvidable Joey y uno de sus mejores colegas tras las cámaras, quién le dedicó un sentido mensaje: “Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre”. Posteriormente, quien en la serie fuera su querida pareja, Monica Geller (Courteney Cox), reconoció echarle de menos todos y cada uno de sus días desde que no está, con un divertido video.





Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Matt LeBlanc (@mleblanc) Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

El emotivo mensaje de Jennifer Aniston

Luego del par de despedidas a Matthew Perry, por parte de LeBlanc y Cox, llegó el turno de Jennifer Aniston, quien interpretaba a Rachel Green en Friends, misma que decidió dedicar un emotivo mensaje de despedida que conmovió a varios usuarios en las redes sociales.

Fue por medio de su cuenta oficial de Instagram donde la ex de Brad Pitt escribió unas palabras de adiós a su gran amigo y compañero, post que estuvo acompañado por una imagen, una captura de pantalla y un video, el cual a pocas horas de publicación ha logrado recabar más de 6 millones de corazones.

“Oh vaya chico, esto ha herido profundamente... Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una oleada de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos pérdidas en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir los momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y nosotros le queríamos profundamente”, se lee en la primera parte del mensaje.

A través de sus palabras, la actriz de 54 años de edad, admitió haber reído mucho junto a Matthew como jamás lo había hecho, pues lo describió como un hombre divertido, fácil y siempre alegre: “Formaba parte de nuestro ADN. Siempre fuimos seis. Era una familia elegida que cambió para siempre el rumbo de lo que éramos y cuál iba a ser nuestro camino. Matty SABÍA que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo decía, si no oía 'reír' pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si lo consiguió. Nos hizo reír a todos. Y reír mucho”, escribió.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jennifer Aniston (@jenniferaniston)

Como parte de la publicación, Aniston mostró la captura de pantalla de una conversación, sobre un mensaje enviado por Perry en el que le dijo: “Hacerte reír me ha alegrado el día. Me ha alegrado el día”, a lo que ella respondió, “aww la primera de miles de veces”, por lo que remató su emotiva despedida con las siguientes palabras:

“En las dos últimas semanas, he estado repasando los mensajes que nos enviábamos. Riendo, llorando y volviendo a reír. Los guardaré para siempre. Encontré un mensaje que me envió de la nada un día. Lo dice todo. Matty, te quiero mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin dolor. Hablo contigo todos los días... a veces casi puedo oírte decir ‘¿podrías ESTAR más loca?’. Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día...”, concretó.

David Schwimmer también dedicó unas palabras a Matthew Perry

Otro de los afectados tras la pérdida de Matthew Perry fue David Schwimmer (Ross Geller, cuñado de Chandler Bing, el personaje de Perry en la serie), quien también aprovechó sus redes sociales para pronunciarse con un mensaje de adiós, mismo que estuvo acompañado por una imagen muy divertida de sus personajes en Friends.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de David Schwimmer (@_schwim_)

“Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega. Podrías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra. Fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Te imagino ahí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor”, escribió, para finalizar con la frase “¿Podría haber más nubes?”.

