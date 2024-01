Gloria Trevi se presenta con Palenque lleno en León

León, Gto.- Asistir a un concierto de Gloria Trevi es vivir de principio a fin una aventura. La intérprete de “Zapatos viejos” en cada presentación vuelve locos a sus fans por su forma de cantar, sentir, seducir en el escenario, pero la velada del martes “Se escribió la historia con la palabra Gloria”.

EL INICIO

La pasarela inició desde las 21:00 horas, cuando mujeres, hombres y la comunidad LGBT+ llegaron a las inmediaciones del Distrito León Mx con atuendo de lentejuelas, perlas, brillos haciéndose notar en todo momento, pero también había atuendos que pasaban por toda la evolución que ha tenido Gloria Trevi, por ejemplo, mayas rotas, shorts y bodys.

También usaban grandes abrigos decorados con plumas, con el rostro de la artista, con pedrería de colores, pero hubo quienes diseñaron atuendos originales como fue el caso de Judith quien cada año asiste al concierto buscando un autógrafo. La chica de la colonia El Coecillo eligió un outfit que ella misma elaboró de “Medusa”, así como el más reciente éxito.

Del mismo modo no faltaron los arreglos florales, por ejemplo, Arturo Espinoza llegó con un mega ramo de rosas rojas para la Trevi pero hubo quien prefirió comprar los obsequios dentro del recinto.

EL CONCIERTO

Fue alrededor de la medianoche que pisó el escenario interpretando el tema “Gloria”. Desde que pisó el redondel no hubo una sola alma que dejara de corear todas sus canciones y de bailar pues por primera vez en lo que va del Palenque la univoz de la audiencia retumbaba hasta fuera del recinto y es que todas las canciones fueron del agrado del público.

“¡Qué onda raza!”, fueron sus primeras palabras, de pronto hizo una pausa y brindó con un fan, luego expresó: “A ver si se acuerdan cuál fue la primera canción de amor que escucharon en la radio de su Gloria Trevi, la primeritita, estoy hablando de aquellos tiempos que suena más o menos así”; en eso comenzó a sonar “Qué voy a hacer sin él”.

Luego ardió el escenario con sus bailarines y un popurrí de “La papa sin Cátsup”, “Zapatos viejos”, “Los borregos”, al interpretar esta canción mandó un mensaje a todos los funcionarios y a las personas que les queda el saco. Para finalizar el popurrí cantó “Agárrate”.

SEGUNDO TIEMPO

Para este segundo tiempo, Gloria Trevi salió acompañada de sus tres ardientes bomberos, luego la cantautora invitó a pasar a una mujer al redondel donde protagonizaron un candente baile.

“La comisionada de bomberos” lucía un vestido rojo y unas botas en color dorado, con este atuendo cantó “Me lloras”. Luego la audiencia le gritaba “Yoyis, Yoyis” y en ese preciso momento dijo: “Gracias por decirme así, así me dice mi familia. Tu y yo somos familia. Gracias a Wendy por actuar en mi serie, gracias a la raza de la comunidad”.

“Mi historia es su historia, ya no queremos ni una menos”, Gloria pidió a los asistentes subir el puño arriba para la canción “Ellas soy yo”, “Que se acabe el mundo”, pero para las composiciones “Te diré que sí” y “Vestida de azúcar”, recordó que a los quince años se enamoró del amor, pero enfatizó: “Un ser me hizo ver o creer que el amor tiene otra cara, el amor no te manipula, el amor no te engaña, el amor no te quita la libertad, el amor no te lleva a la cárcel. Ustedes dirán si la Trevi no se vuelve a enamorar, pero siempre le dio una oportunidad al amor”.

Lo que restó de su show se vio a una Gloria multifacética en la cual desprendía sus atuendos mientras entonaba su repertorio pasando por vestidos brillosos hasta quedarse completamente en body.

Lo más sorprendente era su forma en la que bailaba pues quienes estuvieron presentes al inicio de su carrera veían sus “pasos prohibidos” que aún siguen sacando chispa y causando sensación.

Su baile era impresionante debido a que brincaba con tacones, se acostaba, con un sólo pie giraba y realizó el split, conocido también como apertura de piernas.

En el Palenque se pudo observar al titular del INGUDIS, José José Grimaldo Colmenero quien platicó que todas las canciones de Gloria Trevi le gustan en especial “El recuento de los daños”. También se observó al Secretario de Seguridad, Mario Bravo Arrona, quien acudió como audiencia.

Otra que no pudo faltar fue Wendy Guevara. Antes del concierto llegó vestida de color rosa con otras personalidades del Clan. Cuando llegó causó gran revuelo y ya en el concierto fue invitada por la artista al redondel.