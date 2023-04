Germán Lizárraga marca el camino a nuevas generaciones

Con gran sencillez y picardía, Germán Lizárraga, el ícono de la música sinaloense, dijo sentirse agradecido con la gente por recibirlo a través de su música, pues sin importar a cuál banda pertenezca sigue dejando huella y marcando el camino a nuevas generaciones.

En Guanajuato hay talento han salido muchos buenos músicos con los que he trabajado”

Acompañado de los vocalistas Miguel “El Cuervo” y Miguel Hinojos, Germán Lizárraga visitó El Sol de Irapuato para platicar sobre su carrera musical, sus anécdotas, su natal Sinaloa y todo lo que ha logrado con la Banda Estrellas de Sinaloa.

Con más de 60 años de trayectoria, cinco décadas como integrante de El Recodo y 10 años con su Banda Estrellas de Sinaloa, el músico sigue siendo el máximo representante de la música de banda en la actualidad.

Recientemente fue editado un libro de anécdotas y cosas que ha enfrentado para lograr sus sueños el cual es titulado “El Heredero”.





Don Germán Lizárraga dijo que espera que este libro y las historias que en él se cuentan sirvan como una motivación para todas las personas que tengan proyecto musical y de vida. “Es una manera de decirles que no dejen de soñar”.

El músico aseguró que no cambiaría un sólo episodio de su vida, pese a los tropiezos, pues han sido mayor los logros y satisfacciones. “No ha sido fácil, me levanto todos los días para seguir trabajando, darle duro hasta que ya no pueda”.

Dijo estar convencido de que hay muchas cosas buenas aún por sucederle y agradeció a todos lo que han sido parte de su carrera musical, en especial a los medios de comunicación, “pues sin ellos nuestra música no estaría en este lugar”.





Guanajuato y sus bandas





Germán Lizárraga dijo que el estado de Guanajuato ha visto nacer grandes artistas y recordó el caso de Mario, clarinetista oriundo de la comunidad de Tomelopitos, en el municipio de Irapuato, así como de algunos otros de la comunidad de La Aldea y algunos más de León y de Silao.

Además, dijo que bandas como La Mexicana de los Bocanegra y Banda Lirio prometen mucho dentro de este género musical y a quienes Germán Lizárraga les augura un gran futuro.

Estuvo de visita en las instalaciones de El Sol de Irapuato.

Fervor por la Virgen de Gudalupe





Germán Lizárraga nació un 12 de diciembre y por ello dijo que siente un profundo fervor por la Guadalupana; su padre, don Cruz Lizárraga, le regaló una medalla que luce en su pecho, la cual, desde ese día, no ha dejado de usarla, principalmente en sus presentaciones. De esa manera está cerca de su padre y se siente protegido.

Germán Lizárraga dijo que aún tiene mucho que aportar en la música regional mexicana y en donde dijo que aunque hay varios intérpretes y artistas, la música de raíces y orígenes, como la de la banda sinaloense, perdurará por décadas, si no es que por siglos.