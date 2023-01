Como cada año bailan y cantan en el palenque con Chuy Lizárraga

León Gto.- Con más de 6 mil personas Chuy Lizárraga convirtió el Palenque de la Feria Estatal de León en una gran fiesta, donde los asistentes disfrutaron de cada uno de sus éxitos.

En entrevista con los medios de comunicación antes de su presentación, recordó que ya son cerca de nueve años presentándose en el Palenque de León.

"Nunca pensamos venir a los palenques porque se nos hacía un público un poco exigente, hasta cierto punto, con nosotros siempre se han portado bien y se la pasan muy bien y yo también me la paso muy bien con ellos", mencionó.

"Todo lo que hago, lo hago con intención de que la gente se divierta y se la pase muy bien. El año pasado estuvo muy padre, ya me regañaron que no puedo meter a la gente ahora, pero de todos modos la voy a meter", comentó entre risas el cantante, tras ser cuestionado sobre sí podrá superar su presentación pasada en la ciudad zapatera.

Foto: Luis Moreno | El Sol de León

Así mismo adelantó que serán tres discos los que saldrán en homenaje a Juan Antonio Aguilar, Joan Sebastián y Banda La Costeña, entre otros artistas.

Fue a las 11:00 horas en que el recinto apagó sus luces, los éxitos más recientes de Chuy Lizárraga, las cuales fueron cantadas por todos. Tras algunos minutos comenzaron a salir al escenario 30 músicos de banda y mariachis, quienes acompañaron al artista en todo momento.

Foto: Luis Moreno | El Sol de León

Los fans prepararon sus celulares para captar el momento de su artista favorito; entre gritos y luces parpadeantes Chuy Lizárraga salió al redondel vistiendo un saco en color rojo, con un grito de "Buenas Noches", dio paso a la canción "Muchacho Alegre".

"Cuánto me gusta este rancho", "La vaquilla colorada", "Feria de las flores" y "Al pie de tu ventana" pusieron a todos a cantar y bailar, no importando que el espacio fuera reducido, las parejas se las ingeniaron para mostrar sus mejores pasos.

Foto: Luis Moreno | El Sol de León

"Toda la gente que viene de Jalisco, Guanajuato, Michoacán, gracias se van a ir al cielo por venir, gracias. Muy bien muchachos, vamos a poner a bailar a la raza, calentando motores", mencionó Chuy justo antes de interpretar la canción "Sangoloteadito".

En esta última canción, una joven se las ingenió para pasar al redondel, donde mostró una lona en apoyo al cantante con la leyenda 'me queda claro que para Chuy Lizárraga primero está el humano y después está el artista y juntos son dinamita', además de que recibió abrazos y agradecimientos por parte de Chuy Lizárraga, quien durante la canción "Sangoloteadito", se puso a bailar con ella.

"Lo sigo a muchos lados y Chuy como que ya me ubica, también traigo tatuado el nombre de Chuy Lizárraga desde hace cuatro años, y hace tres meses me hice uno con el tema de la canción nueva, pero mi canción favorita es la de yo no te guardo rencor. Lo amo como hombre y lo admiro como artista", mencionó la joven afortunada y vecina de San Felipe de Jesús.

Los ánimos en el interior del recinto estuvieron al borde una vez que el cantante interpretó un mix de sus éxitos "La peinada", "La culebra" y "La buchona" .

"Te mirabas más bonita", "Ando que me lleva", "Cuándo dos almas", "Prenda del alma", continuaron la velada, así como su nuevo tema "Partido en dos", fueron coreados de principio a fin.

Durante todo el concierto, el artista no se negó ni un momento a tomarse fotos con sus seguidores y a recibir flores y obsequios de los mismos, sencillez que distingue al cantante.