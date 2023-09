El trabajo en equipo salva al cine mexicano: Alfonso Cuarón

Alfonso Cuarón ofreció una charla ante los becarios de la Fundación Telmex, en la edición 2023 del Encuentro con líderes del mundo México Siglo XXI, en la cual resaltó la importancia de la unidad en la industria cinematográfica.

El director aseguró que el trabajo en equipo ha salvado al cine mexicano. "Hay algo más importante que sucedió en la escuela de cine, no me refiero en la cuestión técnica.

"No es necesariamente el conocimiento que se imparte en las universidades, sino la creación de una comunidad, gente muy afín en la que encuentras inspiración", comentó en su ponencia, que fue moderada por Daniela Michel, Directora del Festival Internacional de Cine de Morelia.

El ganador del Oscar resaltó que Emmanuel El Chivo Lubezki, con quien ha trabajado en proyectos como Y tu mamá también, Gravedad y Los hijos del hombre, ha sido una de las personas que más lo ha ayudado a crecer en el ámbito profesional.

Asimismo, se refirió a Guillermo del Toro y Alejandro González Iñárritu como parte de esa comunidad, que lo ha llevado a destacar en Hollywood. "He sido agraciado de tener colaboradores como ellos, donde las ideas surgen a partir de esa plática".

Cuarón reconoció que no se siente cómodo al estar rodeado de amigos que lo abrazan y aplauden todo lo que hace, pues considera que para mejorar se requiere de voces críticas, que no tengan miedo de señalar las fallas.

"No hay nada peor que el aplauso de cortesía. Si yo le enseño mi guion a alguien que me da un aplauso de cortesía, no me sirve de nada. Prefiero que sea un crítico feroz, a lo mejor me voy a enojar una o dos horas, pero eso te hace mejorar en tu trabajo".

Ser mexicano es virtud

El director opinó que sus raíces mexicanas le han permitido brillar en la escena internacional, pues gracias a ello ofreció propuestas diferentes a lo que normalmente se veía en el cine de Hollywood.

Su expresión se tornó seria cuando abordó el tema de la mexicanidad, pues no está de acuerdo en que su nacionalidad haya sido un obstáculo para brillar, sino que la ve como una fortaleza.

"Ser mexicano es una virtud. Nunca he podido hablar con otro acento que no sea el chilango. Mis amigos se burlan de mí cuando hablo en inglés, porque no lo puedo soltar. Tuve mis primeras juntas y trataba de cuidar eso, y me di cuenta que no estaba siendo auténtico, y se convirtió en virtud".

La vida es prioridad

Al hablar sobre la concepción del éxito, asegura que éste no es un elemento externo, sino algo que viene de nuestro interior, y del aprendizaje que adquirimos día con día.

Asimismo, aconsejó a los becarios no caer en la falsa idea de que su profesión debe ser la mayor preocupación, pues tal como le ha sucedido a él, dando espacio a ellos mismos lograrán triunfar en lo que se propongan.

"Cuando das prioridad a la vida, las cosas profesionales se acomodan. A medida que nos vamos volviendo adultos hay que cuidar ese balance entre la parte familiar y afectiva, y la parte profesional. Muchas veces lleva un sacrificio una parte o la otra, la fórmula es darle la prioridad a la familia, a los seres cercanos, tener muy claro que esos sacrificios deben ser a corto plazo, porque a final de cuentas la vida es más importante que la empresa que estemos haciendo".

Preocupado por la IA

Finalmente, el cineasta externó sus inquietudes en torno al uso de la Inteligencia Artificial, pues aunque la considera una gran herramienta que no puede dejar de existir, es necesario aprender a regularla.

"Es una tecnología que se puede aplicar para cuestiones que pueden ser preocupantes. Puede crear soluciones que carecen de la capacidad de conectarse y de un contenido emocional", finalizó.