El caso Sean Diddy Combs: De ícono musical a sospechoso por abuso sexual

El rapero Sean Diddy Combs pasó de protagonizar titulares por sus éxitos musicales, a estar implicado en una investigación por violencia sexual, y portación y distribución ilegal de drogas y armas, que inició el pasado lunes.

Medios estadounidenses reportaron el cateo de dos de sus propiedades, una en Los Ángeles y otra en Miami, donde la Policía recabó una cuantiosa evidencia, según se mostró en una serie de fotografías difundidas en internet.

Este escándalo no es el primero de su carrera, pues desde sus inicios estuvo involucrado en conflictos que mancharon su quehacer musical. Dio sus primeros pasos en la industria a finales de los 80, produciendo para una compañía disquera llamada Uptown Records, y tras permanecer ahí un par de años, a principios de los 90 fundó su propio sello, Bad Boy Records.

Una vez al frente, trabajó con artistas como Notorious B.I.G., Mary J. Blige, Usher, Lil Kim, Faith Evans y Mariah Carey. A la par de su trabajo como productor, también desarrolló una carrera como cantante, que inició en 1992 con el lanzamiento del disco “Puffy Is A Bad Boy”, siendo éste el primero de más de una decena de álbumes.

Su labor ha sido reconocida con tres premios Grammy, dos en 1998 por el disco “No Way Out y la canción “I´ll Be Missing You y el último en 2004 por el tema "Shake Ya Tailfeather", además de haber sido merecedor de cinco BET Awards, galardones que reconocen lo mejor de la música afroamericana y dos MTV Video Music Awards.

Además incursionó en el mundo de los negocios con la creación, en 1998, de la marca de ropa y estilo de vida Sean John, la cual opera hasta la fecha; una colaboración con una marca de vodka, y la creación de una plataforma denominada Revolt TV, lanzada en 2013, la cual se dedica a la distribución de contenido musical.

DE TIROTEOS A ABUSO SEXUAL: UNA VIDA PLAGADA DE ESCÁNDALOS

Sus problemas con la justicia comenzaron casi desde el inicio de su carrera, cuando un concierto que promovió en la universidad City College of New York en 1991, se salió de control, dejando una cifra de nueve fallecidos, y 19 heridos. Las autoridades lo responsabilizaron por no haber contratado un cuerpo de seguridad capacitado, y tuvo que pagar daños a las familias.

A este le siguieron acusaciones por violencia física en contra de algunos colegas suyos, en1998, 1999, 2013, y 2014, siendo ésta última una de las más polémicas, debido a que la presunta víctima fue el rapero Drake.

Los hechos ocurrieron en las afueras de un club nocturno de Miami, cuando Diddy encaró al cantante, por los derechos de un beat de una de sus canciones. Según testigos, el golpe lo llevó al hospital con un hombro dislocado, pero Sean siempre negó las acusaciones, argumentando que era “su amigo”.

En 1999 estuvo en el ojo del huracán por un incidente que involucró a la actriz y cantante Jennifer Lopez. Los sucesos se dieron en una noche de fiesta en la discoteca Club NY, donde ocurrió un tiroteo que dejó tres personas heridas. El rapero fue detenido y acusado de portación ilegal de armas, aunque fue liberado después de pasar un día detenido.

Asimismo, el también productor ha sido señalado por violencia física y sexual en al menos cuatro ocasiones, desde 1991, algunas de ellas hechas por ex novias suyas, como Cassandra Elizabeth Ventura y Gina Huynh.

La más reciente se dio cuando la primera, conocida en el ambiente artístico como Cassie, lo demandó por haberla abusado durante años, e incluso lo señaló por haber contratado a otros hombres para que sostuvieran relaciones íntimas con ella, mientras él observaba.

Ella describió como experiencias traumáticas, que sólo ocurrían porque ella estaba drogada, y su testimonio llevó a otras víctimas a alzar la voz. Una de estas jóvenes señaló haber tenido 17 años al momento de la agresión, la drogaron y la trasladaron a Nueva York, donde sufrió una violación en grupo.

LA INVESTIGACIÓN EN CURSO

Esta última demanda, presentada en noviembre del año pasado, dio pie a las investigaciones en curso. A ella se suma otra denuncia, por parte del productor musical Rodney “Lil Rod” Jones, quien en febrero lo señaló por presuntamente haberlo obligado a reclutar trabajadoras sexuales, y a tener actos sexuales con ellas.

En dicha demanda, también está involucrado el actor Cuba Gooding Jr., quien habría participado en los actos. Aunque no han sido acusados de ningún crimen, hasta el momento, se expuso que el príncipe Harry y Leonardo DiCaprio también acudían a las fiestas donde se cometían algunos de los abusos.

Según reportó TMZ, la Policía ya interrogó a varios de los testigos de los hechos, e incluso ya se encuentra detenido un joven llamado Brendan Paul, quien presuntamente traficaba para él, y fue arrestado por sospecha de posesión de cocaína y de marihuana.

La única imagen de Diddy fue difundida por TMZ, donde se le observa caminando por las inmediaciones del aeropuerto de Miami a principios de esta semana; se sabe que tenía un viaje programado a las Bahamas, al cual ya no acudió.

Ya comenzaron las repercusiones profesionales, pues la plataforma Hulu canceló la producción del reality show que preparaban sobre su vida.